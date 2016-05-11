В "Восточном корпусе" заявили, что на территорию полицейской базы в Харькове была заброшена мина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пушкарев заявил сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что мина СПМ не имеет четкого периода замедления и срабатывания взрывателя и взрывается с замедлением от 20 минут до 2 часов, поэтому является очень опасной, и лишь случайно никто из полицейских не пострадал.

Пушкарев отметил, что на территории базы эксперты обнаружили части взрывателя от мины СПМ и части магнитов, которыми она крепится.

"Мина была переброшена через наше ограждение", - сказал он, отметив, что именно в этом месте отсутствуют камеры видеонаблюдения и имеются зеленые насаждения.

Пушкарев заявил, что мины СПС не стоят на вооружении полиции, поэтому на территории базы собственных мин не было.

В свою очередь, референт гражданского корпуса "Азов", который сотрудничает с "Восточным корпусом", Игорь Лядов сказал, что мина СПМ не имеет четкого периода срабатывания, и стоит на вооружении, в частности, в армии России.

Он также выразил убеждение, что расследование должно вестись не по статье "хулиганство с использованием оружия" (ч. 4 ст. 296 УКУ).

"Мы считаем, что должна быть другая статья, потому что хулиганы с минами по улице не ходят. Надеемся, что будет переквалификация", - сказал Лядов.

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Он также считает, что инцидент не связан со стрельбой 9 мая на перекрестке улиц Сумской и Ярослава Мудрого в Харькове.

По мнению Лядова, подрыв базы - "это попытка запугивания "Восточного корпуса" как части "Азовского движения", которое выступает против капитуляции".

По его словам, капитуляция, это амнистия боевиков и проведение летом выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 11 мая около 4:00 неизвестные забросили на территорию базы полицейской роты "Восточный корпус" в Харькове взрывное устройство. Никто из полицейских не пострадал. Повреждения получила только автомобильная техника.

Правоохранители обнаружили возле забора админздания в грунте воронку диаметром 35 см и глубиной 25 см. По предварительному заключению экспертов, сработало неизвестное взрывное устройство, эквивалентное 400-600 граммам тротила.

Сведения об указанном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство).