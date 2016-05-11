В "Восточном корпусе" заявили, что на территорию полицейской базы в Харькове была заброшена мина
В Харькове представитель роты патрульной полиции особого назначения "Восточный корпус" Игорь Пушкарёв заявляет, что на территорию базы его роты сегодня была запущена мина СПМ (средняя прилипающая мина).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пушкарев заявил сегодня на пресс-конференции.
Он отметил, что мина СПМ не имеет четкого периода замедления и срабатывания взрывателя и взрывается с замедлением от 20 минут до 2 часов, поэтому является очень опасной, и лишь случайно никто из полицейских не пострадал.
Пушкарев отметил, что на территории базы эксперты обнаружили части взрывателя от мины СПМ и части магнитов, которыми она крепится.
"Мина была переброшена через наше ограждение", - сказал он, отметив, что именно в этом месте отсутствуют камеры видеонаблюдения и имеются зеленые насаждения.
Пушкарев заявил, что мины СПС не стоят на вооружении полиции, поэтому на территории базы собственных мин не было.
В свою очередь, референт гражданского корпуса "Азов", который сотрудничает с "Восточным корпусом", Игорь Лядов сказал, что мина СПМ не имеет четкого периода срабатывания, и стоит на вооружении, в частности, в армии России.
Он также выразил убеждение, что расследование должно вестись не по статье "хулиганство с использованием оружия" (ч. 4 ст. 296 УКУ).
"Мы считаем, что должна быть другая статья, потому что хулиганы с минами по улице не ходят. Надеемся, что будет переквалификация", - сказал Лядов.
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Он также считает, что инцидент не связан со стрельбой 9 мая на перекрестке улиц Сумской и Ярослава Мудрого в Харькове.
По мнению Лядова, подрыв базы - "это попытка запугивания "Восточного корпуса" как части "Азовского движения", которое выступает против капитуляции".
По его словам, капитуляция, это амнистия боевиков и проведение летом выборов на оккупированных территориях Донбасса.
Как сообщал УНИАН, 11 мая около 4:00 неизвестные забросили на территорию базы полицейской роты "Восточный корпус" в Харькове взрывное устройство. Никто из полицейских не пострадал. Повреждения получила только автомобильная техника.
Правоохранители обнаружили возле забора админздания в грунте воронку диаметром 35 см и глубиной 25 см. По предварительному заключению экспертов, сработало неизвестное взрывное устройство, эквивалентное 400-600 граммам тротила.
Сведения об указанном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство).