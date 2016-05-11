Взрыв в Харькове на базе полицейской роты: правоохранители рассказали подробности происшествия

Во время осмотра правоохранители обнаружили возле забора административного здания в грунте воронку диаметром 35 см и глубиной 25 см, говорится в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным выводам экспертов, сработало неизвестное взрывное устройство эквивалентом 400-600 граммов тротила.

Читайте такжеВ Харькове задержали пьяного "минера" развлекательного комплекса "Компас"

"Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Ранее в комментарии УНИАН экс-командир роты "Восточный корпус", председатель харьковского ГК "Азов" Олег Ширяев подтвердил факт взрыва на территории базы.