К 9 мая 800 тысячам украинцев дадут "повышенные" выплаты - по 400-500 гривен помощи

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил сегодня на заседании Организационного комитета по подготовке и празднованию Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Розенко поручил Министерству социальной политики Украины обеспечить своевременную и в полном объеме выплату повышенной единовременной помощи участникам войны и членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований.

Он напомнил, что правительство повысило размер ежегодной единовременной денежной помощи к 9 мая членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не вступили в брак во второй раз, до 500 грн (предыдущий размер составлял 465 грн); участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага до 400 грн (предыдущий размер составлял 170 грн).

«Около 800 тыс. человек должны получить эти повышенные выплаты. Минсоцполитики еще на прошлом заседании Оргкомитета получило поручение обеспечить своевременную и в полном объеме их выплату. Поэтому прошу до конца завтрашнего дня проинформировать, насколько оперативно выполняются эти выплаты», - подчеркнул Розенко.

Отдельно вице-премьер-министр остановился на обеспечении безопасности проведения мероприятий 8 и 9 мая.

«Мы не исключаем, что 8-9 мая могут быть использованы отдельными силами, чтобы осуществить попытки расшатать ситуацию в стране и углубить противостояние в обществе. Я надеюсь на здравый смысл и толерантность украинцев, но вопрос безопасности – это вопрос номер один для правоохранительных органов. Мы должны обеспечить мир и спокойствие во время мероприятий по всей Украине», - отметил Розенко.

Вице-премьер подчеркнул, что символом нынешних мероприятий будут уже устоявшиеся символ «Мак памяти» и лозунг «Помним. Побеждаем». Особое внимание будет уделяться празднованию Дня памяти и примирения 8 мая, ведь на этот день приходится Прощеное воскресенье, которое является днем традиционного почитания умерших.

«Целью проведения нынешних мероприятий является увековечение памяти каждого, кто боролся с нацизмом, а также всех жертв войны, ставшей самой кровавой в истории человечества, напомнить обществу о вкладе Украины в победу над нацизмом, тех потерях и жертвах, которые понес украинский народ в годы Второй мировой войны», - отметил Розенко.