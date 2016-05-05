В Украинском институте национальной памяти напомнили о запрете публичного использования "знамени победы"

Об этом сообщили УНИАН в УИНП.

«Знамя победы – это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Он красного цвета, содержит изображение совмещенных серпа и молота и пятиконечной звезды, а также надпись на русском языке «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 с.к. 3.а. 1 Б. ф».

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Юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко пояснил: «Знамя победы» содержит тоталитарную коммунистическую символику, поэтому его распространение или публичное использование является пропагандой коммунистического тоталитарного режима и противозаконно».

Рябенко разъяснил, что такой запрет содержится в подпункте «в» пункта 4 части 1 статьи 1 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Там определено, что флаги, символы, изображения или другая атрибутика, где воспроизводится сочетание серпа и молота, серпа, молота и пятиконечной звезды, плуга (рала) или же молота и пятиконечной звезды, является символикой коммунистического тоталитарного режима.

Использование символики коммунистического тоталитарного режима допускается только на оригиналах боевых знамен (пункт 6 части 3 статьи 4 закона).

«Поскольку оригинал «знамени победы хранится в музее вооруженных сил Российской Федерации в Москве, использование любых официальных или других копий, или изображений «знамени победы» во время мемориальных, торжественных и других мероприятий 8-9 мая являются пропагандой коммунистического тоталитарного режима и запрещено законом», - отметил юрист.

В то же время ветераны Второй мировой войны могут свободно носить государственные награды, юбилейные медали и другие знаки отличия, которыми были награждены до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны. Об этом говорится в пункте 7 части 3 статьи 4 закона, напомнили в Украинском институте национальной памяти.