В мае планируется открытие консульства Румынии в Солотвино - Москаль

Как сообщается на сайте главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля, он совершил поездку в село Порошково Перечинского района, где встретился с генеральным консульством Румынии в Черновцах Элеонорой Молдован, которая в составе делегации привезла гуманитарную помощь местной общине влахов.

Председатель ОГА обсудил, в частности, детали открытия консульства, перспективы восстановления двух контрольно-пропускных пунктов на украинско-румынской границе в пределах Закарпатской области (в селе Хижа Виноградовского района и селе Яблоновка Хустского района), а также другие вопросы трансграничного сотрудничества между Закарпатьем и Румынией.

Читайте такжеУкраина и Румыния подписали соглашение о совместном патрулировании границы

Отмечается, что новое консульство в Солотвино будет выдавать румынские визы и разрешения на малое приграничное движение жителям Закарпатья.

В ходе неофициальной части поездки Москаль встретился с влахской и украинской общинами Порошково.

Украинские влахи - малая этническая группа смешанного румынско-цыганского происхождения, проживающая преимущественно в Порошково и частично использующая архаичный диалект румынского языка.

Поселок Солотвино является центром небольшого района компактного проживания румын на востоке Закарпатья, граничащего с собственно территорией Румынии.

Читайте такжеВ Румынии в районах компактного проживания украинцев будут проводить богослужения на украинском языке - Порошенко