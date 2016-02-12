Блокада российских фур на Закарпатье: к участникам акции съезжаются "титушки" (фото)
На Закарпатье на место бессрочной акции по блокированию российских фур съезжаются "титушки".
Об этом заявил один из руководителей блокады Тарас Деяк, который совместно с другими активистами блокирует движение российских фур в Нижних Воротах на Закарпатье, передает Mukachevo.net.
"Сейчас на месте блокады ведутся переговоры между активистами, силовиками, водителями фур и "перевозчиками", - молодыми людьми спортивной внешности, которые приехали туда на помощь россиянам. Один из их представителей начал обещать водителям российских фур, "что он все порешает", но так ничего и не получилось", - заявил Тарас Деяк.
По его словам, сейчас на посту "Нижние Ворота" заблокированы 7 фур, и еще 3 едут со Львовщины в нашу сторону.
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"Акция по блокированию - бессрочная. Мы обратились к Кабмину с требованием запретить въезд российским фурам в Украину. Время для принятия решения - вечер понедельника 15 февраля. Если чиновники не обратят на это внимания, мы будем принимать другие меры", - подытожил активист.
Как сообщал УНИАН, утром 12 февраля общественные активисты начали бессрочную акцию по недопущению выезда с Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.