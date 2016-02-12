На Волыни активисты заблокировали уже 24 грузовика с российскими номерами

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил организатор акции Дмитрий Василенко.

По его словам, бессрочная акция проходит мирно, ни один из водителей, а это в подавляющем большинстве белорусы, не проявляют агрессии.

«Они недовольны, ведь беспокоятся за сроки доставки груза, однако никто из них не покинул свой автомобиль. Кое-кто подходит к нам, мы с ними разговариваем и угощаем тем, что имеем», - отмечает Василенко.

По словам активиста, основное требование участников блокирования - запрещение транзитного движения грузового транспорта с российской регистрации по автодорогам Волынской области как угрожающих территориальной целостности и суверенитету государства Украины.

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«Мы ожидаем реакции властей, обратились с соответствующим письмом и к председателю облгосадминистрации Владимиру Гунчику, но нам ответили, что рассмотреть его сейчас нет возможности», - заявил Василенко.

Как сообщал УНИАН, утром 12 февраля общественные активисты начали бессрочную акцию по недопущению выезда с Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

Блокирование происходит во Львовской и Волынской областях на трассах, ведущих к пунктам пропуска на государственной границе, а также на границе Закарпатской и Львовской областей, где по состоянию на 11.00 активисты заблокировали около 50 фур с российскими номерами, которые двигались в сторону границы.

Участники блокады требуют признания России страной-агрессором во всех сферах общественно-политической жизни Украины, в частности путем запрета на размещение бизнеса оккупантов на украинской земле, перекрытия торговли с Россией, запрета на въезд и транзит через Украину российского грузового транспорта.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что уже готовит обращение в Кабинет министров по поводу запрета транзита российского транспорта через территорию Украины.