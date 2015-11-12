Мобилизованные работники частных предпринимателей получили право на сохранение места работы
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 119 Кодекса законов о труде (относительно работников частных лиц - предпринимателей, призванных на военную службу)".
За соответствующее решение (№2317А) проголосовали 232 из 311 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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Согласно принятому закону, за работниками, которые работали в фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных производственных кооперативах, сохраняется место работы, должность, независимо от подчинения и формы собственности в случае их мобилизации на особый период.
Также предусмотрена компенсация на время призыва тем, кто работал у физических лиц - предпринимателей.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как передает корреспондент УНИАН, все эти поправки принимались с голоса прямо в сессионном зале. Их зачитала народный депутат Украины Людмила Денисова.