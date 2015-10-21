Прямо с избирательных участков никого в армию забирать не будут - Порошенко

Подлежащих призыву в Вооруженные силы Украины молодых людей не будут забирать в армию до проведения местных выборов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге для СМИ в Ивано-Франковске, передает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что любые слухи о том, что якобы военнообязанных будут забирать в армию прямо с избирательных участков, направлены на срыв избирательного процесса.

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"Я думаю, что такая информация не случайно появляется прямо накануне выборов для того, чтобы попытаться сорвать избирательный процесс. Очевидно, что эти вопросы (объявления мобилизации и призыва) решаются на уровне президента и законодательства", - заявил глава государства.