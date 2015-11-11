Пилот Су-25 до последних секунд пытался отвести самолет от населенных пунктов - Генштаб

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба на своей странице в Facebook.

"Командование, военный совет и весь личный состав Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с глубокой скорбью восприняли известие о том, что 11 ноября 2015 при выполнении полетного задания трагически погиб старший лейтенант Большаков Егор Игоревич. Егор Игоревич до последней секунды своей жизни делал все возможное для того, чтобы самолет не упал на населенный пункт, и не пострадали мирные жители", - говорится в сообщении Генштаба.

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Командование, военный совет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины выразили родителям, родным и близким искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10 утра во время выполнения планового учебного полета разбился самолет Воздушных сил ВСУ Су-25. Пилот, 1992 года рождения, погиб. По данным пресс-службы Минобороны, трагедия произошла в 40 километрах к северу от Запорожья. Местное население не пострадало. По факту аварии проводится расследование, выясняются причины и обстоятельства происшествия.