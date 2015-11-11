В Запорожской области разбился штурмовик Су-25

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве обороны, добавив, что детали этого инцидента будут обнародованы в ближайшее время.

"Сегодня, 11 ноября 2015 года, около 10 утра во время выполнения планового учебного полета разбился самолет Воздушных Сил ВС Украины СУ-25. Трагедия произошла в 40 километрах севернее Запорожья", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Читайте такжеВ России разбился истребитель МиГ-31

"Пилот, 1992 года рождения, погиб, мирное население не пострадало. На месте трагедии работает поисково-спасательная группа. По факту аварии проводится расследование, уточняются причины и обстоятельства", - подчеркнули в ведомстве.

При этом, как передает корреспондент УНИАН в Запорожской области, ссылаясь на свои источники, военный самолет СУ-25 потерпел крушение в Вольнянском районе области, повредив линию электропередач.

На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС и военной прокуратуры Запорожского гарнизона.