На Прикарпатье торжественно отметили 97-ю годовщину провозглашения ЗУНР

Как передает корреспондент УНИАН, в Ивано-Франковске представители власти и общественности города, политических партий с государственными флагами собрались у памятника Героям ЗУНР на площади перед домом правосудия.

Там состоялось вече по случаю 97-й годовщины ЗУНР. К памятнику возложили венки и цветы под мелодию марша сечевых стрельцов. На учреждениях вывешены государственные флаги. В почетном карауле у памятника стояли ветераны УПА.

На вече выступили, в частности заместитель городского головы Ивано-Франковска Михаил Верес, бывший народный депутат Украины Руслан Марцинкив и другие ораторы.

Читайте такжеВ Карпатах обнаружили массовое захоронение бойцов УПА и гражданского населения

Выступающие отмечали историческую значимость «Ноябрьского чина» (провозглашения ЗУНР – УНИАН). По их словам, украинцам необходимо избавиться так называемого синдрома «гетманства».

Хор муниципального Дома культуры исполнил несколько стрелецких и повстанческих песен.

Завершилось вече совместным исполнением «Молитвы за Украину» Николая Лысенко - Александра Конисского.

Торжества также состоялись во всех райцентрах Прикарпатья.

Справка УНИАН. 1 ноября 1918 во Львове в результате вооруженного восстания украинских солдат на территории Австро-Венгерской монархии была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика, которую возглавил сотник Украинских сечевых стрельцов, воспитанник Станиславовского «Пласта» Дмитрий Витовский. В течение почти пяти месяцев Станислав (ныне Ивано-Франковск - УНИАН) был столицей ЗУНР во главе с президентом, доктором Евгением Петрушевичем.