У человеческого горя нет границ – Яценюк и Гройсман выразили соболезнования семьям погибших на Синае

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк написал в Facebook: "Человеческая жизнь бесценна. Искренние соболезнования родным 224 погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета А321, разбившегося над Египтом. К большому сожалению, среди пассажиров были украинцы. Обратился к МИД обеспечить родственникам исчерпывающую помощь".

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Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман отметил в Facebook, что вся Украина скорбит вместе с семьями жертв катастрофы: "Мои соболезнования родным и близким пассажиров самолета А-321 компании "Когалымавиа", который разбился минувшей ночью над Египтом. По предварительным данным на борту находилось 224 человека, из них четверо украинцев. К сожалению, никто не выжил. У человеческого горя нет границ. Украина искренне скорбит вместе с семьями погибших".

Как сообщалось, 31 октября на Синае упал российский лайнер, погибли 224 человека, которые были на борту.