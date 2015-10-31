В авиакатастрофе российского лайнера А321 в Египте погибли 25 детей

Об этом заявил на брифинге в Петербурге представитель оперативного штаба МЧС РФ, сообщает РИА Новости.

"Двадцать пять детей погибли в авиакатастрофе", - сказал представитель штаба.

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Напомним, ранее сообщалось, что египетские спасатели обнаружили на месте крушения российского самолета на Синайском полуострове тела 17 детей.

Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по киевскому времени и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 224 человека, среди котрых 4 украинца.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.