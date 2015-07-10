Убийство инкассаторов в Харькове: обнаружен автомобиль, на котором скрылся преступник

В Харьковском районе обнаружили автомобиль ВАЗ-2110 серебристого цвета, на котором с места расстрела автомобиля «Укрпочты» скрылся злоумышленник.

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

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По ее словам, автомобиль обнаружен недавно в поселке Хроли Харьковского района.

Как сообщал УНИАН, в Харькове вооруженный злоумышленник сегодня утром на улице Ньютона, 107 совершил нападение на почтовый автомобиль «Укрпочты», убив трех почтальонов, которые сопровождали почту в отделения. Погибли мужчины 1977, 1969 и 1962 годов рождения. Согласно предварительной информации, нападавший был один. Похитив 2,3 млн грн, он скрылся на серебристом ВАЗ-2110 без номеров.