В Харькове в результате вооруженного нападения погибли инкассаторы "Укрпочты" (фото)
Нападение на сотрудников почты в Харькове, по предварительным данным, совершил один нападающий, вооруженный автоматическим оружием.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области.
По данным милиции, стрелявший из автомата обстрелял почтовый автомобиль, который доставлял материальные ценности.
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В результате обстрела погибли трое человек, которые находились в автомобиле почтовой службы. После этого преступник забрал несколько мешков с почтовыми отправлениями, сел в автомобиль и скрылся с места.
В Харькове введен план-перехват: при ограблении сегодня утром из автомата убиты трое сотрудников "Новой почты" pic.twitter.com/yL3GRxfQwS
— IT Sector Харьков (@itsector) July 10, 2015
В городе введен план перехват. Других пострадавших в результате преступления нет.
По информации источника издания "Вечерний Харьков", нападение произошло около 8 утра. По предварительной информации, погибли инкассаторы "Укрпочты", которые перевозили деньги в почтовое отделение.