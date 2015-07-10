В Харькове в результате вооруженного нападения погибли инкассаторы "Укрпочты" (фото)

09:53, 10 июля 2015
Общество
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Нападение на сотрудников почты в Харькове, по предварительным данным, совершил один нападающий, вооруженный автоматическим оружием.

vk.com/itsector

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области.

По данным милиции, стрелявший из автомата обстрелял почтовый автомобиль, который доставлял материальные ценности.

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В результате обстрела погибли трое человек, которые находились в автомобиле почтовой службы. После этого преступник забрал несколько мешков с почтовыми отправлениями, сел в автомобиль и скрылся с места.

vk.com/livekharkov


В городе введен план перехват. Других пострадавших в результате преступления нет.

По информации источника издания "Вечерний Харьков", нападение произошло около 8 утра. По предварительной информации, погибли инкассаторы "Укрпочты", которые перевозили деньги в почтовое отделение.

vecherniy.kharkov.ua

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