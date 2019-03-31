Скандальную MARUV ограбили в аэропорту

Певица возвращалась из Тель-Авива, где 29 марта давала концерт.

Украинская певица MARUV стала жертвой воров в аэропорту.

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Об этом она сообщила в своем Instagram Stories.

По словам певицы, инцидент произошел в аэропорту Борисполь. Певица возвращалась из Тель-Авива, где 29 марта давала концерт.

"Тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломанной, как я. У меня не было, конечно, ничего ценного, но ребята подумали на бижутерию, что это бриллианты, золото и серебро и просто это повытаскивали", - рассказала MARUV.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских "взорвала" сеть новым клипом с иностранным певцом.