Скандальную MARUV ограбили в аэропорту
07:15, 31 марта 2019Общество
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Певица возвращалась из Тель-Авива, где 29 марта давала концерт.
У певицы украли бижутерию / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV стала жертвой воров в аэропорту.
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Об этом она сообщила в своем Instagram Stories.
По словам певицы, инцидент произошел в аэропорту Борисполь. Певица возвращалась из Тель-Авива, где 29 марта давала концерт.
"Тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломанной, как я. У меня не было, конечно, ничего ценного, но ребята подумали на бижутерию, что это бриллианты, золото и серебро и просто это повытаскивали", - рассказала MARUV.
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