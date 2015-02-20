По всей Украине чтят память Героев Небесной сотни

Инициировала установку памятника городская общественность. Его авторами стали львовские скульпторы Владимир Цисарик и Сергей Иванов.

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Монумент, посвященный Героям Небесной Сотни и одновременно героям АТО, представляет собой 2 крыла, которые дополнительно «венчают» голуби, символизируя борьбу и победу добра над злом и воскресение. Высота бронзового памятника составляет 4 м, к нему ведут символических 7 ступеней.

Над созданием памятника работал коллектив из 20 человек, поскольку сначала памятник в натуральную величину изготовили из гипса, затем разрезали на 60 частей, каждую из которых отлили из бронзы, а потом сварили воедино.

Кроме того, в Харькове, Черкассах, Сумах, Виннице, Житомире, Львове, Луцке, Ровно, Одессе и других городах проходят в эти минуты, или прошли днем памятные митинги-реквиемы в память погибших Героев Небесной сотни. В некоторых городах прошли заупокойные службы по погибшим на Майдане.