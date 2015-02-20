В центре Киева проходит чествование памяти Героев Небесной сотни
17:15, 20 февраля 2015Общество
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В Киеве проходят мероприятия посвященные чествованию памяти Героев Небесной сотни.
В центре Киева чтят память Героев Небесной сотны / УНИАН
В эти дни ровно год назад на Майдане Незалежности прошли массовые расстрелы участников Майдана.
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Почтить память погибших Героев приходят сотни людей. Они приносят цветы и свечи к фотоснимкам Героев Небесной сотни. Те, кто приходят на места, где были расстреляны активисты Майдана, не скрывают своих эмоций.
Целый день сегодня люди шли на Грушевского, чтобы почтить Небесную сотню
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