Буковинские волонтеры будут поставлять в АТО сало в тюбиках

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

"Наша Наталья (волонтер - ред.) всегда пытается что-то приготовить чтобы нашим бойцам было максимально полезно. Имбирный чай, "Буковинский борщик", и ноу хау - сало в тюбике. Презентация завтра. Первая партия будет отправлена на передовую. СЛАВА УКРАИНЕ!", - сказано в сообщении.