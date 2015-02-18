Буковинские волонтеры будут поставлять в АТО сало в тюбиках
16:00, 18 февраля 2015Общество
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Волонтеры из организации "Буковина-украинской армии"' сообщили об изобретении нового типа упаковки для сала - в тюбике.
REUTERS
Об этом говорится на странице организации в Facebook.
"Наша Наталья (волонтер - ред.) всегда пытается что-то приготовить чтобы нашим бойцам было максимально полезно. Имбирный чай, "Буковинский борщик", и ноу хау - сало в тюбике. Презентация завтра. Первая партия будет отправлена на передовую. СЛАВА УКРАИНЕ!", - сказано в сообщении.
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