Глава Минздрава предлагает сделать врачей в селах частными предпринимателями

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили предлагает решить проблему с медициной в сельской местности путем привлечения врачей как частных предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«Есть проблема с медициной в сельской местности – недоступна, далеко и т.п. Пока не будет двух факторов – нормальная оплата труда и условия для работы – ничего не будет», - считает министр. Наиболее эффективным решением этого вопроса он называет возможность врача быть частным предпринимателем.

Читайте такжеГлава Минздрава пообещал сделать украинскую медицину более доступной и качественной

«Наиболее эффективная система – это когда врач является частным предпринимателем. Подобное существует в Англии, Хорватии, Чехии. Они по всей стране существуют как частные предприниматели», - сказал министр.

Квиташвили отметил, что также есть перечень обязательного медицинского оборудования, которое необходимо врачу. Для улучшения условий его труда и приобретения медоборудования можно привлекать доноров и международные гранты.