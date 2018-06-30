Дело моряков украинского судна «ЯМК-0041» в Крыму зависит от «политического решения на высшем уровне» - адвокат

По словам адвоката, несколько дней назад моряков, объявлявших голодовку, выпустили с территории пограничного управления ФСБ в Балаклаве после полуторамесячного заключения.

Дело моряков украинского судна «ЯМК-0041», задержанного у берегов оккупированного Крыма, решится только благодаря «политическому решению на высшем уровне».

Как сообщают "Крым.Реалии", об этом заявил адвокат рыбаков Эмиль Курбединов во время встречи участников «Крымской солидарности».

«Примечательно, что украинских моряков задержали после ареста российских моряков (керченского судна «Норд» - ред.). Крымский и севастопольский омбудсмены проявляют особый интерес к этому делу, постоянно интересуются положением рыбаков: что с ними, как и где. Насколько я понимаю, это дело сдвинется с мертвой точки, как только будет принято соответствующее политическое решение на высшем уровне», - сказал Курбединов.

По словам адвоката, несколько дней назад моряков, объявлявших голодовку, выпустили с территории пограничного управления ФСБ в Балаклаве после полуторамесячного заключения.

«Обвинений украинцам не предъявили, однако загранпаспорта рыбакам не вернули, поэтому они практически не могут покинуть пределы Севастополя и постоянно приглашаются на различные дополнительные следственные мероприятия», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в Крыму.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России судна доставили в Крым «для проведения процессуальных действий».

Госпогранслужба Украины заявила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились пять членов экипажа.

МИД Украины назвал задержание украинского судна «узурпацией суверенных прав Украины» в отношении прилегающей к полуострову акватории и «нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права».

Суд в аннексированном Крыму арестовал капитана задержанного судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Позже стало известно, что морякам задержанного судна не предъявили никаких обвинений.

Ранее украинские пограничники сообщили, что «россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов», следующих через Керченский пролив. По данным ведомства, начиная с 30 апреля российские спецслужбы останавливают корабли ежедневно для осмотра и идентификации экипажа.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.