На Киевщине мастера изготавливают патриотические буржуйки для бойцов АТО

На Киевщине кузнецы продемонстрировали, как куется победа в тылу. Производство буржуек, ножей, скоб и гвоздей в помощь армии поставили на конвейер, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Гвозди и скобы нужны на передовой для строительства блиндажей. Самодельные ножи тоже пригодятся.

"Можно резать хлеб, сало, колбаску", - объясняет кузнец Виталий Будник.

Волонтеры сразу увозят изделия на передовую и возвращаются за новой партией. Главный товар - буржуйки.

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Их клепают как на конвейере. Разных видов и размеров - под дрова, уголь или керосин.

Дизайн печи - собственная разработка. Изготавливают из различных материалов. К примеру, из старых газовых баллонов.

Главное преимущество самодельных буржуек - цена. На производство одной тратят по 300-400 гривен, тогда как магазинная обойдется в две тысячи.

Мастера вычеканивают на изделиях патриотические лозунги и говорят, что такие печки будут греть бойцам не только тело, но и душу.

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"Это в душе эти слова. Я хочу передать ребятам, пусть они видят, что мы их поддерживаем", - пояснил сварщик Александр Черный.