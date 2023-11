Эти Ве-звезды были впервые открыты более 100 лет назад, но до сих пор то, как именно они образовались, остается загадкой.

Новые исследования показывают, что странные, чрезвычайно яркие звезды, окруженные огромными дисками горячего газа, могут формироваться, когда они "высасывают" жизнь из другой звезды в своих системах с помощью скрытой третьей звезды.

Ранее считалось, что эти звезды "Ве" крадут массу у своих звезд-соседей в двойной звездной системе. Но на самом деле они могут образовываться в тройных звездных системах, где третья звезда подталкивает вторую к своему звездному повелителю-вампиру, пишет Newsweek со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Monthly Notifications of the Royal Astronomical Society.

Эти Ве-звезды-вампиры представляют собой подмножество В-звезд, которые в 3-20 раз массивнее нашего Солнца, которое является звездой класса G. Звезды классифицируются по их спектральным характеристикам или цветам излучаемого ими света, которые часто являются результатом температуры, при которой они горят. Звезды категории B обычно более голубого цвета и имеют температуру от 17000 до 53000 градусов по Фаренгейту.

"Ве-звезды отличаются от В-звезд тем, что их окружает диск из газа и пыли. Их диски образуются потому, что Ве-звезды вращаются очень быстро, и это вызывает выброс материала с поверхности звезды", - сказал соавтор исследования, астрофизик Джонатан Додд.

"Изначально мы думали, что Ве-звезды образовались в двойных звездных системах, при этом вещество переносится от второй звезды к формирующейся Ве-звезде - этот перенос материи приведет к тому, что формирующаяся Ве-звезда будет вращаться все быстрее и быстрее, что в конечном итоге приведет к формированию характерного диска. В результате этого переноса материи также останется то, что мы называем "лишенной звездой" - звездой, у которой оторвались внешние слои - и она обязательно будет очень близка к недавно сформировавшейся звезде Be, а также очень слабой", - сказал Додд.

Теперь исследователи полагают, что звезды Be формируются путем высасывания жизни из звездного соседа, но этот сосед может быть звездой тройной системы, которого третья подталкивает ближе к звезде Be. Исследователи нашли доказательства того, что звезды Be являются тройными системами, проанализировав данные со спутника Gaia Европейского космического агентства.

Во-первых, ученые отметили, что, судя по всему, у Ве-звезд было меньше звезд-компаньонов, чем у В-звезд, но пришли к выводу, что это произошло потому, что спутник был поглощен до такой степени, что он был слишком слаб, чтобы его можно было увидеть. Глядя на другой набор данных о звездах, находящихся дальше, они увидели, что у звезд Be и B, по-видимому, одинаковое количество компаньонов, а это означает, что у звезд Be было два соседа: тот, который "высасывается досуха, и скрытый третий, подталкивающий его навстречу своей судьбе.

"Мы думаем, что звезды Be формируются тройками, потому что в нашем исследовании мы показываем на статистической основе, что двойственность звезд Be отличается от двойственности звезд B. Разницу в двойственности можно объяснить наличием этих "раздетых звезд", потому что им придется приблизиться к формирующейся звезде Be. Это происходит чаще в тройных системах, и мы отмечаем, что большинство звезд Be, о которых мы знаем, имеют "лишенного" компаньона, на самом деле также находятся в тройных системах", - сказал Додд.

Ученые надеются, что это открытие поможет объяснить некоторые другие космические загадки, улучшив наше понимание того, как устроена Вселенная.

"Помимо улучшения нашего понимания Be-звезд, эти результаты могут повлиять на наше понимание таких вещей, как черные дыры, нейтронные звезды и источники гравитационных волн, поскольку эти системы могут быть предшественниками этих объектов", - сказал Додд.

Рене Удмайер, соавтор статьи и профессор астрофизики из Университета Лидса, соглашается, отмечая, что это открытие может означать, что тройные звездные системы имеют большее космическое значение, чем мы думали сначала.

"За последнее десятилетие или около того астрономы обнаружили, что двойственность является невероятно важным элементом в звездной эволюции. Сейчас мы приближаемся к идее, что это еще более сложно и что необходимо учитывать тройные звезды. Действительно, тройки стали новыми двойными звездами", - сказал он.

