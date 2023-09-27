Ошеломляющий взрыв Эта Киля был, возможно, самым драматичным астрономическим событием, которое когда-либо наблюдало человечество.

Ученые собрали в один фильм 20 лет наблюдений за двойной звездой Эта Киля, которая может уничтожить Землю. Зрители могут увидеть последствия настолько сильного взрыва, что нет слов для описания его масштаба.

Звезда Эта Киля дважды занимала второе место в списке самых ярких звезд, уступая только Сириусу. Ничего подобного мир не видел со времен вспышки сверхновой Кеплера в 1604 году, а Эта Киля оставалась яркой намного дольше. Звезда окутана пылью, выброшенной в результате взрыва, что расстраивает астрономов-оптиков, пытающихся понять, что произошло, но инструменты, работающие в других частях спектра, например рентгеновские лучи, дают больше информации.

Пыль была не единственным препятствием для наблюдения за Эта Киля. Она расположено так далеко на юге, что долгое время ни один из телескопов не мог ее увидеть. И только в последние десятилетия, когда космические телескопы стали способны видеть все небо, астрономы смогли узнать больше информации.

Эта Киля на самом деле представляет собой две большие звезды. Меньшая имеет массу примерно в 30-80 раз больше Солнца. Считается, что в настоящее время большая из них имеет массу около 90-100 солнечных масс. Это делает ее одной из самых массивных звезд в нашем регионе галактики, но 200 лет назад она была еще больше. Так называемое "Великое извержение", вызвавшее дополнительную яркость, сбросило массу, превышающую Солнце в 10–45 раз.

Даже телескопу Чандра недостаточно разрешения, чтобы увидеть две звезды по отдельности, но искаженное кольцо рентгеновского излучения дало астрономам возможность лучше понять их поведение. Эти наблюдения показывают, что материя, выброшенная во время Великого извержения, расширяется с феноменальной скоростью 7 миллионов километров в час. При такой скорости она доберется от Солнца до Земли менее чем за сутки.

Облако материи, окружающей Эта Киля, выброшенное во время Великого извержения и предшествующих ему событий, известно как Туманность Гомункул. Первые рентгеновские телескопы выявили внутри него кольцо источников света. Однако только сейчас астрономы обнаружили вторичную оболочку, производящую рентгеновские лучи.

"Мы интерпретировали это слабое рентгеновское излучение как взрывную волну Великого извержения в 1840-х годах", - рассказал доктор NASA Майкл Коркоран. "Оно рассказывает важную часть предыстории Эта Киля, которую иначе мы бы не узнали".

Ученые считают, что звезда и туманность - результат одного и того же события. Они полагают, что Великое извержение предшествовало другому событию, произошедшему между 800 и 220 годами до нашей эры. Газ с низкой плотностью от этого события движется очень быстро по человеческим меркам, но материя после Великого извержения все еще достаточно медленно догоняет его, создавая ударную волну, которая достигает миллионов градусов и испускает рентгеновские лучи. Видимый материал в Гомункуле отстает, двигаясь примерно на треть скорости.

Звезда Эта Киля - последние новости

В 2019 году телескоп Hubble сделал фото, которое раскрывает новые детали космического взрыва, происходящего за 7500 световых лет от Земли в двойной звездной системе под названием Эта Киля.

Взрыв длится с 1838 года, когда астрономы впервые обнаружили вспышка в системе. Из-за чего звездная система стала второй самой яркой звездой на небосклоне с 1844 года, уступая лишь Сириусу.

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