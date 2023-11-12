Ученые предложили две основные теории, почему звезды решили покинуть Млечный Путь.

Галактика Млечный Путь, в которой расположена и наша Солнечная система, не может удержать все свои звезды. Некоторые из них прорываются в межгалактическое пространство и отправляются в бесконечное путешествие как можно дальше от человечества, пишет Science Alert.

Команда астрономов, наблюдавших за движением группы массивных звезд, заметила, что некоторые из них движутся иначе, чем остальная часть галактики. Это звезды-беглецы, покидающие Млечный Путь.

Сейчас ученые не могут точно определить количество беглых звезд, которые собрались "на выход". Но астрономы постоянно находят все новые и новые звезды этого типа. Сейчас известно 175 таких звезд. Но их может быть значительно больше. По некоторым оценкам – около 10 миллионов.

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Точные причины массового бегства звезд из нашей галактики астрофизики до сих пор понимают не до конца. Сейчас начато новое исследование, которое должно пролить свет на этот феномен.

Есть две конкурирующие теории, которые пытаются объяснить его. Первая - это сценарий динамического выброса (DES), а вторая — сценарий двойной сверхновой (BSS).

В сценарии BSS рассматривается ситуация, когда две звезды существуют как пара. И в случае, когда одна из них взрывается как сверхновая, этот взрыв толкает вторую звезду в случайном направлении. В итоге этого импульса может быть достаточно, чтобы вторая звезда вырвалась из галактики.

В DES-сценарии ситуация выглядит менее драматично. Когда звезда оказывается в плотной группе более массивных звезд, она подвергается гравитационному воздействию, которое может радикально изменить ее обычное направление движения. Именно этот сценарий среди ученых считается более правдоподобным.

Другие новости исследования космоса

Как писал УНИАН, ученые нашли новые доказательства того, что радиус Солнца может быть меньше, чем считалось ранее. Исследователи использовали звуковые волны внутри Солнца для получения более точной информации о его структуре. По их расчетам, радиус солнечной фотосферы несколько меньше, чем у стандартной модели. Хотя это несоответствие невелико, оно вносит важные изменения в наше понимание Солнца.

Также мы рассказывали, что астрономы обнаружили непосредственные явные признаки атомарного кислорода на Венере. Его обнаружили на дневной стороне планеты, что является принципиально новым фактом. Это дает новое понимание динамики венерианской атмосферы и моделей циркуляции газов в ней.

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