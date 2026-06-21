Геологи набрали горсть песка на пляже в Нормандии и обнаружили в нем следы боев 1944 года

Микрочастицы будут храниться в песке еще не менее ста лет.

В песке пляжа Омаха в Нормандии все еще скрыта память о Второй Мировой войне. Она прячется в мельчайших металлических фрагментах, настолько маленьких, что большинство посетителей пляжа, в отличие от геологов, никогда не заметят их под ногами.

Исследование геологов Эрла Макбрайда из Техасского университета в Остине и Дейна Пикара из Университета Юты показало, что один образец песка, собранный на пляже Омаха, содержал 4% осколков. Как пишет Еcoticias, это следы, оставшиеся после высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, когда войска союзников сражались за то, чтобы проложить путь в оккупированную нацистами Европу.

В так называемый день "Д", по данным Национального музея Второй мировой войны, около 160 000 союзных войск высадились на пяти пляжах, названных Юта, Омаха, Голд, Джуно и Сворд.

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Пляж Омаха стал одной из самых кровопролитных зон высадки. Национальный архив описывает День Д как многонациональную операцию, открывшую Западный фронт, а музей оценивает потери союзников в тот день более чем в 10 300 человек, в том числе около 2400 на пляже Омаха.

Еще в 1988 году Макбрайд и Пикар посетили пляж Омаха. Там они собрали в небольшой мешочек песок возле военного мемориала для изучения. Когда Макбрайд рассмотрел его под микроскопом, то наряду с ожидаемыми кварцем и раковинами он увидел темные угловатые зерна.

Эти частицы не были обычными пляжными минералами. Они обладали магнитными свойствами, были богаты железом и имели форму крошечных осколков, что позволило Макбрайду идентифицировать их как осколки, оставшиеся после взрывов во время войны.

Крошечные фрагменты изменились под воздействием волн и движения песка, продолжавшихся десятилетиями. Хотя многие сохранили грубую форму. Со временем, считают ученые, металлические частицы окончательно пропадут – они буквально растворятся в море и песке, поскольку металл подвержен коррозии, а вода смывает ржавчину. Примерно через сто лет на пляже уже невозможно будет найти следы боев.

Исследователи также обнаружили мелкие железные и стеклянные бусинки. Вероятно, они образовались в результате взрывов, когда фрагменты и металла спаялись в одно целое.

Как геологи изучают песок

Песок можно считать своего рода летописью. Геологи изучают песчинки, чтобы узнать, откуда они взялись, что сформировало их и что происходило вокруг них с течением времени.

Именно поэтому находка на пляже Омаха так поразительна. Метод, обычно используемый для изучения рек, пляжей и древних пород, в итоге выявил микроскопические следы одной из самых изученных битв в современной истории.

Как геологи нашли самую древнюю воду в мире

Напомним, что в 2013 году в глубине канадской шахты нашли трещину, содержащую самую древнюю известную воду на Земле. Скрытая почти в 3 километрах под поверхностью, эта вода была запечатана около 2,64 миллиарда лет назад. Фактически, эта вода была заперта под землей в изоляции задолго до появления растений, животных или даже сложных клеток.

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