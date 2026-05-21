Тайна редкоземельных металлов раскрыта: найден главный 'источник богатства' Земли

Открытие геологов может кардинально изменить подход к поиску стратегически важных металлов.

Международная группа геологов выяснила, что месторождения редкоземельных металлов формируются вовсе не так, как десятилетиями считали ученые.

Новое исследование показало, что ключевую роль играют древние зоны субдукции. Это участки, где миллиарды лет назад одна тектоническая плита погружалась под другую, пишет Indian Defence Review.

Исследование провели профессор Карл Спандлер и его коллеги из Университета Аделаиды. Ученые проделали коллосальную работу - проанализировали почти 2 млрд лет геологической истории Земли и пришли к выводу, что именно древние тектонические процессы создали условия для появления крупнейших месторождений редкоземельных элементов.

Видео дня

Отмечается, что редкоземельные металлы используются в производстве электромобилей, смартфонов, ветряных турбин и военной техники, однако их поиск всегда оставался сложной задачей. Несмотря на то что сами элементы не считаются крайне редкими, их залежи редко встречаются в концентрациях, выгодных для добычи.

Что до этого думали ученые

До сих пор популярной была теория о том, что такие месторождения образуются благодаря мантийным плюмам – потокам раскаленного вещества, поднимающимся из глубин Земли. Однако новое исследование фактически опровергло эту модель.

Что теперь выяснили ученые

Ученые выяснили, что при погружении одной тектонической плиты под другую происходило своеобразное "удобрение мантии" химическими элементами, необходимыми для формирования редкоземельных руд. Позже, спустя сотни миллионов лет, эти обогащенные зоны становились источником магмы и будущих месторождений.

Результаты оказались впечатляющими: следы древнего субдукционного обогащения обнаружили под 67% карбонатитов – пород, содержащих редкоземельные элементы, – и под 72% известных месторождений, сформировавшихся за последние 1,8 млрд лет. Для более древних залежей показатель достигает 92%.

Открытие может кардинально изменить подход к поиску полезных ископаемых, высказал мнение профессора Спандлер. Дело в том, что теперь геологи смогут значительно точнее определять перспективные районы для разработки месторождений.

"Этот временной разрыв - один из самых удивительных аспектов наших результатов. Мантия Земли способна хранить обогащенные зоны невероятно долго, прежде чем появятся условия для образования месторождений", - отметил ученый.

Авторы работы также считают, что исследование помогает лучше понять процессы формирования континентов, а также древние изменения климата и вулканической активности Земли.

Другие новости науки

Ранее сообщалось, что в 1982 году советский зонд установил рекорд выживания на Венере. То, что передал на Землю этот зонд - это почти все данные о Венере, которыми располагает человечество.

Также стало известно, как известный ученый Стивен Хокинг предупреждал о конце человечества. При жизни он много раз говорил о том, что человечеству нужно подготовить запасной вариант, где можно будет поселиться кроме Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: