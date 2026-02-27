Геологи нашли самую древнюю воду в мире: какая она на вкус

Вода была найдена в старой шахте в Канаде.

В 2013 году в глубине канадской шахты геологи обнаружили трещину, содержащую самую древнюю известную воду на Земле. Скрытая почти в 3 километрах под поверхностью, эта вода была запечатана около 2,64 миллиарда лет назад.

Как пишет IFScience, вода была обнаружена в шахте в Канаде, в районе, геологически известном как Канадский докембрийский щит, старейшая часть земной коры Северной Америки.

Анализ воды, опубликованный в журнале Nature в 2013 году, выявил химический состав, предполагающий её образование в древних атмосферных условиях. Чтобы выяснить, когда это произошло, исследователи обратились к ксенону и другим благородным газам. Поскольку эти газы химически инертны и не вступают в реакцию с большинством других элементов, они служат надёжным хранителем информации.

"Используя изотопы воды и, в частности, благородных газов, мы можем количественно определить, содержат ли воды какие-либо современные компоненты", – сказала IFLScience геолог и один из авторов этого исследования, профессор кафедры наук о Земле Университета Торонто Барбара Шервуд Лоллар.

Первоначальная работа доказала, что возраст воды составляет не менее 1,5 миллиарда лет. Однако ученые предполагают, что она может быть намного старше, поскольку содержала газы, которые, по-видимому, образовались из окружающих горных пород и осадочных отложений более 2,6 миллиарда лет назад, как раз в тот момент, когда начали формироваться минералы.

Фактически, эта вода была заперта под землей в изоляции задолго до появления растений, животных или даже сложных клеток.

Шервуд Лоллар сказала, что она, конечно же, не пила эту воду - и никому бы не посоветовала этого делать. Хотя она смогла определить горький и соленый вкус по легким брызгам, попавшим на лицо.

Она подчеркнула, что эта вода "будет ужасна на вкус".

"Она может быть во много раз солонее морской воды – определенно непригодна для питья", - сказала исследовательница.

Ранее ученые обнаружили человеческие отпечатки ног, сохранившиеся в древней грязи в штате Нью-Мексико. Они относятся к последнему ледниковому периоду, примерно 23 тыс. лет назад. Это открытие предполагает, что люди присутствовали в Северной Америке гораздо раньше, чем думали ученые.

