Внутри древнеегипетской мумии нашли папирус с текстом 'Илиады' Гомера: археологи потрясены

Фрагмент папируса был обнаружен внутри мумии, захороненной около 1600 лет назад.

Археологи обнаружили папирусную копию "Илиады" Гомера внутри древнеегипетской мумии – это первый случай в истории, когда греческий литературный текст использовался в процессе консервации. Как пишет The Independent, открытие имеет огромное значение для изучения погребальных обрядов и религиозной жизни в Древнем Египте.

Фрагмент папируса был обнаружен в мумии, похороненной в гробнице римской эпохи в Оксиринхе около 1600 лет назад. В фараонские времена населенный пункт был известне, как Пер-Меджед. Это один из важнейших городов греко-римского Египта. Его руины находятся в современном городе Аль-Бахнаса, примерно в 190 км к югу от Каира.

Исследователи из Института изучения Древнего Ближнего Востока при Барселонском университете обнаружили мумию во время недавних раскопок, проводившихся с ноября по декабрь 2025 года.

Папирус был помещен в мумию в рамках ритуала бальзамирования. Ранее уже находили египетские мумии, которые содержали папирусы, написанные на греческом языке, но все они имели магический или ритуальный характер.

Исследователи говорят, что найденный папирус с "Илиадой" знаменует собой первый случай, когда греческий литературный текст был найден в контексте бальзамирования. Как утверждают исследователи, обнаруженный в ходе недавних раскопок текст "Илиады" относится к каталогу кораблей из второй книги эпической поэмы. Почему именно этот греческий текст был выбран для процесса мумификации неизвестно.

О чем рассказывает "Иллиада"

Эпическая поэма, разделённая на 24 книги, приписывается Гомеру и датируется 800 годом до нашей эры. В центре повествования – Троянская война, героические подвиги и трагическая судьба Ахиллеса, самого могучего воина греческой армии.

Действие поэмы разворачивается спустя несколько недель после начала последнего года войны, описывая гнев Ахиллеса после того, как греческий полководец Агамемнон оскорбил его, и затрагивая темы гордости, судьбы, чести и смертности.

В нем сочетаются элементы древнегреческой культуры и мифологии, что дает ценное представление о ценностях древних греков, и он остается актуальным даже в наше время, вдохновляя бесчисленные адаптации.

