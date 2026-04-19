В Египте нашли идеально круглый храм: археологи ломают голову над его значением (фото)

Храм включал в себя сеть водопроводной инфраструктуры, что свидетельствует о важности древнего города и Нила.

В Египте археологи обнаружили круглое сооружение, посвященное божеству Пелусию. Этот храм, которому 2200 лет, имеет сложную водопроводную инфраструктуру и когда-то был соединен с Нилом, что предполагает использование для ритуалов с водой.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, храм был обнаружен в древнем городе Пелусий и учитывая его стратегическое расположение недалеко от устья Нила, он использовался как крепость во времена фараонов, а во время расцвета Римской империи - как таможенный пункт. В 2022 году археологи обнаружили на этом месте храм Зевса, высеченный из розового гранита.

Первоначально храм Пелусия археологи нашли в 2019 году и тогда частичные раскопки четверти территории выявили круглое сооружение из красного кирпича. Специалисты интерпретировали его как здание городского сената, сказал Хешам Хусейн, глава Центрального управления по древностям Нижнего Египта и Синая. Но после завершения полных раскопок храма эта интерпретация изменилась.

Каков был храм

Святилище располагалось вокруг круглого бассейна диаметром около 35 м с квадратным постаментом посередине. Возможно, в нем находилась огромнейшая статуя бога Пелусия, чье имя происходит от древнегреческого слова, означающего "грязь" или "ил". Вокруг бассейна располагались водные каналы и водохранилища. В бассейне, соединенном с одним из рукавов Нила, археологи обнаружили воду и нильский ил, что указывает на символическую связь с Пелусием.

Основываясь на стратиграфических слоях на этом месте, эксперты сделали вывод, что храм Пелусия был построен во II веке до н.э. и постоянно использовался до VI века н.э.

О чем говорит открытие

Уникальный архитектурный дизайн храма, сочетающий древнеегипетские традиции с греческим и римским стилями, воплощал культурный обмен между Египтом и остальным миром, заявил Хишам Эль-Лейти, исполняющий обязанности генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта.

Эль-Лейти назвал это открытие "чрезвычайно значимым", поскольку оно показывает, что Пелусий когда-то был выдающимся городом во все более космополитичном древнем мире.

Ранее в пустыне Египта обнаружили огромные иероглифы. Ученые связали их значение с космосом. Они отмечали, что эти иероглифы дают редкую возможность увидеть, как первые египетские писцы связывали правителей с космическим порядком.

А известный египетский археолог Захи Хавасс заявил о приближении к открытию гробницы легендарной царицы Нефертити - одной из самых загадочных фигур Древнего Египта.

