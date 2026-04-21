В пирамиде Хеопса обнаружили огромную скрытую камеру: никто не понимает, для чего она нужна

По одной из теорий, это могла быть погребальная камера фараона Хеопса.

Три независимые группы физиков, используя три различные технологии обнаружения, подтвердили существование большой пустоты, запечатанной внутри Великой пирамиды Гизы примерно 4500 лет назад. Как пишет DailyGalaxy, пространство расположено непосредственно над Большой галереей пирамиды и имеет длину не менее 40 метров, при этом оно представляет собой единый непрерывный участок, а не скопление более мелких пустот.

Как физики отсканировали пирамиду

Миссия ScanPyramids использовала метод мюонной радиографии для получения изображений внутренней части пирамиды. Японские исследователи установили детекторы на основе ядерной эмульсионной пленки внутри Камеры Царицы. Французские физики установили газодетекторные телескопы на северной внешней стороне пирамиды.

В результате все три группы, работая независимо с различными приборами, обнаружили одну и ту же пустоту в одном и том же месте.

Назначение неизвестно

Большая пустота, по оценкам, имеет высоту около восьми метров, ширину два метра и длину не менее 40 метров, и расположена примерно в 20 метрах над уровнем земли пирамиды. Его поперечное сечение очень точно повторяет сечение Большой галереи, расположенной ниже, которая простирается на 47 метров и имеет высоту 8,6 метра.

Кейт Спенс, археолог из Кембриджского университета, рассказала National Geographic, что согласно одной из теорий, это мог быть внутренний строительный пандус. Крыша Камеры Царя укреплена массивными гранитными балками, и пандус в этом положении был бы структурно полезен для подъема этих блоков на место. После строительства такой пандус мог быть оставлен открытым или свободно заполнен щебнем.

Некоторые исследователи выдвинули предположение, что это пространство может быть скрытой погребальной камерой фараона Хеопса, мумия которого так и не была найдена, а его саркофаг в Камере Царя был обнаружен пустым. Ни одна из теорий не подтверждена, и физического доступа к этому скрытому пространству пока нет.

Вторая структура и запечатанная дверь

Большая полость была не единственной структурой, обнаруженной проектом ScanPyramids. Отдельный, меньший коридор был обнаружен за каменной кладкой на северной стороне пирамиды, на высоте между 17 и 23 метра над уровнем земли. В феврале 2023 года исследователи ввели эндоскоп в этот проход и получили первые прямые изображения изнутри.

Также совсем недавно египтолог Захи Хавасс объявил об обнаружении коридора длиной около 30 метров в глубине сооружения, до которого добрались дистанционно управляемые роботы, оснащенные камерами. Роботы достигли запечатанной каменной двери в конце прохода. Хавасс отметил, что то, что находится за ней, предположительно будет раскрыто в 2026 году.

Ранее ученые заявили, что Великая пирамида могла быть построена изнутри наружу, начиная с внутреннего ядра и используя скрытые системы шкивов для подъема камней по мере роста сооружения. Это объясняет, как камни весом до 60 тонн были подняты на сотни метров всего за два десятилетия.

