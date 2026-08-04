Люди имели ранее неизвестных предков: ученые раскрыли новые тайны эволюции

По словам ученых, у каждого человека на Земле около 0,5–1% генома унаследовано от одной из двух "призрачных" линий.

Помимо неандертальцев и денисовских людей люди смешивались с двумя загадочными "призрачными" линиями: одной в Африке более 50 000 лет назад, а другой - в Евразии более 1,7 миллиона лет назад. Об этом пишет Sci.News.

Новое исследование, проведенное под руководством Калифорнийского университета в Беркли, показывает, что помимо неандертальцев и денисовцев люди смешивались с двумя загадочными "призрачными" линиями: одной в Африке более 50 000 лет назад, а другой в Евразии более 1,7 миллиона лет назад.

"Секвенирование геномов неандертальцев и денисовских людей кардинально изменило наше понимание эволюции человека, выявив доказательства генетического обмена между современными людьми и архаичными гомининами", - говорится в заявлении аспиранта Калифорнийского университета в Беркли Юлина Чжана и его коллег.

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По словам ученых, большинство современных неафриканцев имеют от 1% до 2% неандертальского происхождения, а азиаты и жители Океании - от 0,1% до 5% денисовского происхождения. Они отметили, что архаичное происхождение оказало значительное влияние на адаптацию человека и заболеваемость, повлияв на целый ряд признаков, таких как пигментация кожи, адаптация к высокогорным условиям и функционирование иммунной системы.

Авторы исследования разработали новый вычислительный метод под названием TRACE, что выявить генетические следы древнего скрещивания. Вместо того чтобы полагаться на ДНК из ископаемых, эта методика реконструирует генеалогические связи, скрытые в сотнях геномов современных людей, что позволяет учёным выявлять сегменты ДНК, происхождение которых уходит в прошлое дальше, чем ожидалось.

Применив метод TRACE, ученые выявили так называемую "призрачную линию", которая смешалась с анатомически современными Homo sapiens в Африке более 50 000 лет назад, до начала крупной миграции в Европу и Азию. Эта линия отделилась от родословного дерева человека примерно 800 000 лет назад, примерно в то же время, что и неандертальцы и денисовские люди.

Чжан заявил, что его команде удалось обнаружить и картировать участки генома современных людей, происходящие от этой "призрачной" линии. По его словам, так выяснилось, что это происхождение имеют все современные люди, а не только африканцы.

Вторая "призрачная" линия

По словам ученых, вторая "призрачная" линия еще более древняя: её история уходит корнями примерно на 1,8 миллиона лет назад. Они считают, что эта популяция, вероятно, не скрещивалась напрямую с современными людьми, а смешалась с денисовскими людьми в Евразии.

Когда денисовские люди позже смешались с Homo sapiens, часть этой "суперархаичной" ДНК также попала в их геном. Её следы наиболее ярко проявляются в современных популяциях Океании, которые обладают необычно высоким уровнем денисовского происхождения.

Ученые отметили, что в совокупности эти две недавно идентифицированные линии составляют примерно 2% генома современного человека. Что касается этой "призрачной" линии, то как современные африканцы, так и неафриканские популяции унаследовали одинаковые доли "призрачного" наследия.

Исследователи подчеркнули, что у каждого человека около 0,5–1 % генома унаследовано от этой "призрачной" линии.

Древние люди научились пользоваться огнем раньше, чем считали ученые

Ранее открытие в Южной Африке коренным образом изменило представления ученых о том, когда древние люди начали управлять огнем. Находка была сделана в пещере Вондерверк.

По оценкам учёных, гоминиды могли пользоваться огнём в этой пещере ещё 1,79 млн лет назад, что отодвигает самые древние известные свидетельства использования огня людьми на сотни тысяч лет в прошлое.

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