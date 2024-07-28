Главная задача, над которой бьются ученые - свести к минимуму электрическое сопротивление материалов.

Когда дело доходит до создания передовых технологий, поиск самого эффективного способа перемещения электронов и является тем параметром, который отличает технологию вчерашнего дня от технологий завтрашнего. Чтобы улучшить подвижность электронов в проводнике, ученые из Массачусетского технологического института (США) создали новый материал - тетрадимит.

Как указано в научной публикации, опубликованной в журнале Materials Today Physics, исследователи использовали процесс, известный как молекулярно-лучевая эпитаксия. Результатом стал тройной тетрадимит толщиной всего 100 нанометров, который обеспечивает значительно более высокую подвижность электронов, чем любой другой материал.

"То, чего люди раньше достигли с точки зрения мобильности электронов в этих системах, было похоже на движение на строящейся дороге - ты отстаешь, ты не можешь проехать, все в пыли и вокруг сплошной беспорядок. В этом недавно оптимизированном материале это как езда на Mass Pike (платная автодорога в Массачусетсе - УНИАН) без трафика", - пояснил соавтор исследования Джагадиш Мудера.

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Тройной тетрадимит - это минерал, который естественно встречается в месторождениях золота и кварца вблизи гидротермальных источников и состоит из различных комбинаций висмута, теллура сурьмы, серы и селена. Оставляя в стороне логистику, необходимую для получения такого материала в масштабе, элементы, найденные в этих минералах, естественно, часто меняются местами, особенно теллур висмута, который вносит дефекты и примеси, что приводит к меньшей подвижности электронов.

Зато ученые Массачусетского технологического института фактически взяли дело в свои руки и построили кристаллическую структуру по одному атому за раз. Используя молекулярно-лучевую эпитаксию, атомы выстреливают на подложку в вакууме при контролируемых температурах. Этот процесс по сути создает тройную пленку тетрадимита с небольшим количеством примесей или без них.

"К нашей большой радости и волнению оказалось, что электрическое сопротивление материала колеблется. Это сразу говорит вам, что оно имеет очень высокую подвижность электронов", - сказал в пресс-релизе другой участник опыта Хан Чи.

Ученые говорят, что такие прорывы могут изменить правила игры для термоэлектрических устройств, которые превращают отработанное тепло в энергию, или спинтронных программ, которые обрабатывают информацию с помощью вращения электрона.

"Чтобы продолжать открывать новые вещи, мы должны овладеть наращиванием материалов. Изучая этот деликатный квантовый танец электронов, ученые могут начать понимать и идентифицировать новые материалы для следующего поколения технологий, которые будут двигать наш мир", - сказал Чи.

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