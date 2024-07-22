В компании заявили, что действия, выполняемые роботом, проще, чем кажется.

В новом видео видно, как робот-гуманоид, разработанный Tokyo Robotics, аккуратно забивает гвоздь в кусок дерева. По словам производителя, синхронизированные и точные усилия Torobo демонстрируют потенциал промышленного использования.

При высоте 1660 мм размеры робота приближаются к человеческим. По данным компании, полезная нагрузка одной руки составляет 8 кг при худшем положении удержания и 20 кг при мгновенной максимальной силе удержания (когда локоть согнут под прямым углом), что достаточно для проведения испытаний по робототехнике по замене человеческий труд, пишет Interesting Engineering.

В компании заявили, что действия, выполняемые роботом, проще, чем кажется.

"Мгновенная сила отскока молотка поглощается за счет сочетания эластичности резинового материала, удерживающего молоток, отклонения датчиков крутящего момента и гармонических шестерен, возможности заднего хода и контроля импеданса", - заявили в Tokyo Robotics.

Принудительное управление выполнением задач

Система контроля крутящего момента суставов, оснащенная датчиками крутящего момента на всех суставах рук и поясницы, обеспечивает безопасную остановку контакта и выполнение задач с контролем силы. По мнению компании, задачи по сборке, приготовлению пищи и физическому взаимодействию с людьми можно выполнять более безопасно и умело.

Tokyo Robotics далее утверждала, что объединенная конфигурация 7-осевых двойных рычагов, 3-осевой талии, 3-осевой шейки и 4-осевой ходовой части позволяет роботу выполнять задачи с диапазоном движений, аналогичным человеческому, в жилых и рабочих пространствах людей.

Torobo можно использовать для исследований по автоматизации задач

Разработанный для ускорения исследований в области промышленного применения полнотелых человекоподобных роботов, Torobo может использоваться для исследований по автоматизации задач, связанных с активным контактом с людьми, окружающей средой и объектами, а также для исследований по приложениям управляемых силой двуручных роботов нового поколения. роботы и исследования по применению машинного обучения к роботам.

Робот использует систему захвата движения Noitom Perception Neuron PRO. Эта система используется для обучения движению и машинному обучению, а также для приложений дистанционного управления.

Система обеспечивает предотвращение сингулярностей, защиту от самоинтерференции и функцию ограничения крутящего момента, когда робот физически ограничен (например, при толкании стола сверху). По данным компании, он также имеет функции для включения/выключения независимого управления левой и правой рукой, захватами, шеей, талией и мобильной базой.

Разработка роботов - детали

Робот из Японии установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика за самое быстрое время. Книга рекордов Гиннеса зафиксировала время машины Mitsubishi Electric в 0,305 секунды, побив предыдущий рекорд на 0,075 секунды.

Время робота было более чем в 10 раз быстрее, чем у лучшего человека, который был установлен в июне прошлого года на мероприятии по сборке кубика Рубика в Калифорнии.

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