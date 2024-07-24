Драконы Комодо - самый крупный из ныне живущих видов варанов.

Исследование показало, что вараны Комодо имеют покрытые железом зазубренные зубы. Исследование, проведенное исследователями из Королевского колледжа Лондона, опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution.

Результаты проливают новый свет на то, как животные сохраняют свои зубы острыми, как бритва, и могут дать подсказку о том, как динозавры, такие как тираннозавр рекс, убивали и поедали свою добычу.

Драконы Комодо - самые крупные из ныне живущих видов варанов, средний вес которых превышает 80 кг.

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У них острые, изогнутые зубы, которые они используют, чтобы съесть практически любой вид мяса, тянув и разрывая свою добычу – от более мелких рептилий и птиц до оленей, лошадей или водяных буйволов – чтобы разрывать плоть на части.

Доктор Аарон ЛеБлан, преподаватель стоматологических биологических наук в Королевском колледже Лондона и ведущий автор исследования, сказал: "Вараны Комодо имеют изогнутые, зазубренные зубы, которые разрывают и разрывают свою добычу так же, как у мясоедных динозавров. Мы хотим использовать это сходство, чтобы узнать больше о том, как могли питаться плотоядные динозавры и использовали ли они железо в зубах так же, как варан Комодо".

Он добавил, что современные технологии не позволяют ученым увидеть, содержат ли окаменелые зубы динозавров высокий уровень железа.

Но доктор Леблан объяснил, что они обнаружили, что более крупные плотоядные динозавры, такие как тираннозавры, действительно меняли структуру самой эмали на режущих краях своих зубов.

"При дальнейшем анализе зубов Комодо мы, возможно, сможем найти другие маркеры в железном покрытии, которые не изменяются во время окаменения. Благодаря таким маркерам мы могли бы с уверенностью знать, были ли у динозавров зубы с железным покрытием, и лучше понимать этих свирепых хищников", - сказал он.

Исследователи обнаружили, что хотя у многих рептилий в зубах содержится некоторое количество железа, у варанов Комодо металл сконцентрирован вдоль режущих кромок и кончиков зубов, окрашивая их в оранжевый цвет.

У крокодилов и других варанов их так мало, что железо часто бывает незаметным.

Для исследования ученые обыскали музеи в поисках черепов и зубов варанов Комодо и изучили зубы Ганаса, 15-летнего варана Комодо, который жил в зоопарке ZSL Лондонского зоопарка.

Их анализ показал, что железо в эмали варанов Комодо сконцентрировано в тонком покрытии на зубцах и кончиках их зубов.

Этот защитный слой сохранял зазубренные края зубов острыми и готовыми к использованию в любой момент.

Доктор Бенджамин Тэпли, куратор отдела рептилий и земноводных в ZSL и соавтор исследования, сказал: "Как крупнейшие в мире ящерицы, вараны Комодо являются, бесспорно, впечатляющими животными. Проработав с ними 12 лет в Лондонском зоопарке, я по-прежнему восхищаюсь ими, и эти открытия еще раз подчеркивают, насколько они невероятны. Вараны Комодо, к сожалению, находятся под угрозой исчезновения, поэтому это открытие не только укрепит наше понимание того, как могли жить знаковые динозавры, но и поможет нам глубже понять этих удивительных рептилий, когда мы работаем над их защитой".

Новости о динозаврах

Самый крупный тираннозавр, который мог существовать, мог быть значительно крупнее нынешнего крупнейшего известного экземпляра: его вес составлял 15 т, а не 8,8 т, а высота - 15 м вместо 12 м.

В новом исследовании Джордан Мэллон из Канадского музея природы в Оттаве и Дэвид Хоун из Лондонского университета королевы Марии использовали компьютерное моделирование для оценки популяции тираннозавра. Они учитывали такие факторы, как размер популяции, темпы роста, продолжительность жизни и неполнота летописи окаменелостей.

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