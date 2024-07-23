Такое открытие может помочь понять, как формируются другие протомикроконтиненты по всему миру.

Исследователи нашли затерянный континент глубоко в южном рукаве Северного Ледовитого океана, который образовался 60 миллионов лет назад. Ученые из британского Университета Дерби случайно обнаружили 250-мильный участок суши под проливом Дэвиса, между Канадой и Гренландией во время изучения тектонических движений плит в этой местности, пишет dailymail.

"Новообретенный протомикроконтинент пролива Дэвиса - тектонический блок, который отделился от континента, - был создан в результате длительного периода расколов и распространения морского дна между Гренландией и Северной Америкой", - объяснили исследователи.

Команда ученых высказала предположение, что протомикроконтинент отделился от Гренландии после того, как около 118 миллионов лет назад тектонический разлом между этой страной и Канадой разделил ее надвое.

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"Рифтинг и образование микроконтинентов являются абсолютно постоянными явлениями - с каждым землетрясением мы, возможно, работаем над следующим отделением микроконтинентов. Цель нашей работы - понять их формирование достаточно хорошо, чтобы предсказать эту будущую эволюцию", - подчеркнул доктор Джордан Фетхен.

Также ученые обнаружили новый микроконтинент с помощью комбинации данных о толщине коры из гравитационных карт, данных сейсмического отражения и тектонического моделирования плит. Гравитационные карты содержат информацию о плотности горных пород, глубине залегания и распределении пород-источников аномалий.

Ученые сосредоточились на том, как сформировалась аномалия земной коры, создав реконструкцию тектонических движений, продолжавшихся примерно 30 миллионов лет.

"Методы картографирования позволили отследить, как менялись движения морского дна в течение миллионов лет, и выявить изолированный участок относительно толстой континентальной коры, который был отделен от Гренландии во время недавно признанной фазы расширения [с востока на запад] вдоль Западной Гренландии", - говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что пролив Дэвиса является одной из крупнейших концентраций известных разломных структур с четко выраженными изменениями в движении плит, которые могут помочь понять, как формируются микроконтиненты.

Исследователи выразили надежду, что их открытие поможет понять, как формируются другие протомикроконтиненты по всему миру, среди которых и микроконтинент Ян-Майен на северо-востоке Исландии и холм Гульден-Драак вблизи побережья Западной Австралии.

"Рифтинг и образование микроконтинентов являются абсолютно постоянными явлениями - с каждым землетрясением мы, возможно, работаем над следующим отделением микроконтинента", - отметил Фетхен в интервью Phys.org.

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