Ученые приблизились к разгадке тайн древних свитков с помощью ИИ.

Ученые впервые смогли "заглянуть" в древние свитки, которые сохранились после извержения Везувия в Италии.

Как пишет Sky News, несколько свитков нашли во время раскопок в 1750-х годах на руинах роскошной виллы в римском городе Геркуланум, который вместе с Помпеями был разрушен при извержении Везувия в 79 году нашей эры.

Теперь же британские ученые утверждают, что совершили исторический прорыв в своих попытках расшифровать эти 2000-летние свитки папируса, которые были сожжены при извержении вулкана.

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Как сообщается, ученые уже более 250 лет работают над способами расшифровки свитков, которые слишком хрупки, чтобы их можно было развернуть физически.

5 февраля ученые объявили об "историческом прорыве". Исследователям удалось создать первое изображение внутренней части одного из трех свитков, хранящихся в Оксфордском университете.

По словам ученых, свиток "содержит больше текста, который можно восстановить, чем мы когда-либо видели в отсканированном свитке Геркуланума".

Свиток отсканировали с использованием ускорителя частиц, известного как синхротрон, для создания чрезвычайно мощного рентгеновского излучения. Затем с помощью ИИ изображение восстановили и скорректировали.

Пока что расшифрована лишь малая часть текста. Одно из немногих слов, которое удалось разобрать, — это древнегреческое слово "отвращение".

Геркуланум - что известно о древнем городе

Геркуланум — древний город, расположенный на побережье Неаполитанского залива в Италии.

Город был разрушен в 79 году н.э. во время извержения вулкана Везувий.

В отличие от города Помпеи, Геркуланум хорошо сохранился. Археологи нашли в городе множество артефактов, включая уникальные мозаики, фрески и деревянные элементы, которые обеспечивают ценное представление о жизни в древнеримской Италии.

Сегодня Геркуланум является важным туристическим и научным объектом.

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