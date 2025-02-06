Ученые впервые смогли "заглянуть" в древние свитки, которые сохранились после извержения Везувия в Италии.
Как пишет Sky News, несколько свитков нашли во время раскопок в 1750-х годах на руинах роскошной виллы в римском городе Геркуланум, который вместе с Помпеями был разрушен при извержении Везувия в 79 году нашей эры.
Теперь же британские ученые утверждают, что совершили исторический прорыв в своих попытках расшифровать эти 2000-летние свитки папируса, которые были сожжены при извержении вулкана.
Как сообщается, ученые уже более 250 лет работают над способами расшифровки свитков, которые слишком хрупки, чтобы их можно было развернуть физически.
5 февраля ученые объявили об "историческом прорыве". Исследователям удалось создать первое изображение внутренней части одного из трех свитков, хранящихся в Оксфордском университете.
По словам ученых, свиток "содержит больше текста, который можно восстановить, чем мы когда-либо видели в отсканированном свитке Геркуланума".
Свиток отсканировали с использованием ускорителя частиц, известного как синхротрон, для создания чрезвычайно мощного рентгеновского излучения. Затем с помощью ИИ изображение восстановили и скорректировали.
Пока что расшифрована лишь малая часть текста. Одно из немногих слов, которое удалось разобрать, — это древнегреческое слово "отвращение".
Геркуланум - что известно о древнем городе
Геркуланум — древний город, расположенный на побережье Неаполитанского залива в Италии.
Город был разрушен в 79 году н.э. во время извержения вулкана Везувий.
В отличие от города Помпеи, Геркуланум хорошо сохранился. Археологи нашли в городе множество артефактов, включая уникальные мозаики, фрески и деревянные элементы, которые обеспечивают ценное представление о жизни в древнеримской Италии.
Сегодня Геркуланум является важным туристическим и научным объектом.