Во время извержения вулкана эти люди пытались укрыться в маленькой комнате, которая и стала их могилой.

В Помпеях археологи нашли останки мужчины и женщины, которые погибли, когда искали убежища во время извержения вулкана Везувий в 79 году н. э.

Археологи отметили, что у женщины с собой был небольшой запас сокровищ. "Две жертвы извержения" вулкана были найдены внутри небольшой комнаты, где они оказались в ловушке.

Археологи отметили, что тогда в результате извержения погибло не менее 1200 из 20 тыс. жителей города, а хорошо сохранившиеся останки дают представление о том, какими были их последние минуты.

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"Эта комната была выбрана двумя людьми в качестве убежища, чтобы переждать падение пемзы и вулканического пепла, который заполнял все остальные комнаты дома", - говорится в заявлении археологов.

Однако, как указали ученые закрытые двери фактически блокировали возможность сбежать, оставив их "в ловушке... Смерть была вызвана пирокластическим потоком, который их похоронил".

"Женщина была найдена на кровати. С ней был небольшой тайник с сокровищами: золотыми, серебряными и бронзовыми монетами, а также некоторые драгоценности, включая пару золотых и жемчужных сережек", - говорится в заявлении.

Археолог Софи Хей отметила, что, хотя неясно, какую "сентиментальную ценность" имели монеты и драгоценности, которые держала женщина, но она, возможно, видела в них "деньги, необходимые для выживания… или личные вещи, которые что-то значили для нее".

Останки мужчины в возрасте от 15 до 20 лет были найдены в углу комнаты. Он погиб, когда на него обрушилась стена, в то время как женщина в возрасте от 35 до 45 лет упала на деревянную кровать и умерла через некоторое время, сказала Хей.

"Пока что мы не знаем ни отношений между ними, ни их социального статуса", - добавила археолог.

Археологи отметили, что во время раскопок были обнаружены деревянная кровать, табурет, сундук и стол с мраморной столешницей.

Другие новости о находках в Помпеях

Прошлым летом в Помпеях во время раскопок специалисты нашли дом с печью, фресками и расписанными стенами.Также на месте находки были выявлены три человеческих скелета. Как предположили археологи, до извержения Везувия этот дом принадлежал богатому торговцу.

А в конце 2023 года новый проект на территории археологических раскопок в Помпеях возродил древние методы окрашивания тканей, чтобы раскрыть детали повседневной жизни жителей города до того, как он был разрушен вулканом.

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