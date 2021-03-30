Археологи Университета Тиссайда в Великобритании раскрыли тайну гибели жителей древнеримских городах Помпеи и Геркуланум во время извержения Везувия.
Об этом сообщает издание Conversation.
По данным ученых, температура внутри пирокластического облака, накрывшего людей, достигала 300-400 градусов Цельсия. Это меньше, чем при кремации.
В таких условиях мягкие ткани обезвоживаются, стягиваются, а тела принимают положение эмбриона. Кожа расслаивается, обнажая более глубокие ткани, внутренние органы разрушаются, и остается один скелет.
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Кости трескаются и фрагментируются по-разному в зависимости от наличия или отсутствия мягких тканей. Они меняют цвет по мере потери углерода, деформируются и сжимаются, при этом усадка достигает 30 процентов.
Археологи говорят, что по останкам можно определить обстоятельства смерти жителей, которые задохнулись и обгорели всего за 17 минут как в Помпеях, так и в Геркулануме.
Анализ скелетов показал, что многим жителям Геркуланума удалось сбежать к побережью, где они укрылись в каменных лодочных домах. Мужчины погибли на открытой местности, а женщины и дети - внутри помещений.
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