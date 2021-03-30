По данным ученых, температура внутри пирокластического облака, накрывшего людей, достигала 300-400 градусов Цельсия.

Археологи Университета Тиссайда в Великобритании раскрыли тайну гибели жителей древнеримских городах Помпеи и Геркуланум во время извержения Везувия.

Об этом сообщает издание Conversation.

По данным ученых, температура внутри пирокластического облака, накрывшего людей, достигала 300-400 градусов Цельсия. Это меньше, чем при кремации.

В таких условиях мягкие ткани обезвоживаются, стягиваются, а тела принимают положение эмбриона. Кожа расслаивается, обнажая более глубокие ткани, внутренние органы разрушаются, и остается один скелет.

Читайте такжеВ Иерусалиме нашли древнюю монету времен Иисуса (фото)

Кости трескаются и фрагментируются по-разному в зависимости от наличия или отсутствия мягких тканей. Они меняют цвет по мере потери углерода, деформируются и сжимаются, при этом усадка достигает 30 процентов.

Археологи говорят, что по останкам можно определить обстоятельства смерти жителей, которые задохнулись и обгорели всего за 17 минут как в Помпеях, так и в Геркулануме.

Анализ скелетов показал, что многим жителям Геркуланума удалось сбежать к побережью, где они укрылись в каменных лодочных домах. Мужчины погибли на открытой местности, а женщины и дети - внутри помещений.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко