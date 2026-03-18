Хитрость, как получить от солнечных панелей больше энергии: эксперт дал главный совет

Даже зимой можно настроить солнечные панели так, чтобы получить больше энергии, говорит специалист.

Мир переживает настоящий бум возобновляемой энергетики, где солнечные панели уверенно занимают первое место. Только за первую половину прошлого года сектор продемонстрировал рекордный рост на 31%. Об этом говорится в свежем отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Ecoportal.

По данным МЭА, солнечная генерация стала на 41% дешевле традиционных методов сжигания угля или газа. Люди стремятся к энергонезависимости, особенно украинцы на фоне агрессии РФ и ее циничных атак на энергетическую инфраструктуру. Сейчас в мире примерно 42% новых мощностей приходится именно на крыши жилых домов и коммерческих объектов. Отключиться от общей сети и жить автономно стало реальной перспективой, а не сценарием из будущего.

В материале сообщается, что к концу десятилетия солнце обеспечит 80% всего прироста зеленой энергии.

Эффективность солнечных панелей

Эксперт по энергетике и владелец собственной станции поделился простым методом, который помогает сохранить высокую генерацию даже в морозы. Весь секрет в геометрии.

"Если наклонить солнечные панели под углом 50–60 градусов, они точнее выравниваются с низким положением Солнца", – говорится в рекомендациях для владельцев домовладений.

Такое решение решает две проблемы одновременно. Во-первых, лучи падают на панель под прямым углом, что критично для выработки тока. Во-вторых, снег и грязь просто не держатся на такой крутой поверхности. Они сползают вниз под собственным весом – чистая панель работает эффективнее.

Изменение угла наклона – это бесплатный способ повысить отдачу вашей системы. Просто наклоните панели сильнее к горизонту. Результат вы увидите на счетчике уже в первый солнечный день.

Что нового в мире солнечных панелей

На фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране европейцам удается более спокойно его переживать именно благодаря солнечным панелям. По подсчетам, жители Нидерландов платили бы на 30% больше за энергию, если бы не имели солнечных панелей на крышах своих домов.

Новое исследование, опубликованное Университетом Турку, раскрыло потенциал биологически-основанных материалов для защиты солнечных панелей от ультрафиолетового излучения. Ученые подтвердили, что сочетание растительных компонентов с натуральным красителем, полученным из шелухи красного лука, позволяет создать сверхтонкую прозрачную пленку, которая предотвращает негативное воздействие УФ-излучения на солнечные панели.

В США установка солнечных панелей часто осуществляется "партизанским" путем из-за отсутствия четких правовых норм. Только штат Юта имеет законодательство, которое официально разрешает установку компактных солнечных систем и освобождает владельцев от платы за подключение.

