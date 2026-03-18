Хитрость, как получить от солнечных панелей больше энергии: эксперт дал главный совет

Мир переживает настоящий бум возобновляемой энергетики, где солнечные панели уверенно занимают первое место. Только за первую половину прошлого года сектор продемонстрировал рекордный рост на 31%. Об этом говорится в свежем отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Ecoportal.
По данным МЭА, солнечная генерация стала на 41% дешевле традиционных методов сжигания угля или газа. Люди стремятся к энергонезависимости, особенно украинцы на фоне агрессии РФ и ее циничных атак на энергетическую инфраструктуру. Сейчас в мире примерно 42% новых мощностей приходится именно на крыши жилых домов и коммерческих объектов. Отключиться от общей сети и жить автономно стало реальной перспективой, а не сценарием из будущего.
В материале сообщается, что к концу десятилетия солнце обеспечит 80% всего прироста зеленой энергии.
Эффективность солнечных панелей
Эксперт по энергетике и владелец собственной станции поделился простым методом, который помогает сохранить высокую генерацию даже в морозы. Весь секрет в геометрии.
"Если наклонить солнечные панели под углом 50–60 градусов, они точнее выравниваются с низким положением Солнца", – говорится в рекомендациях для владельцев домовладений.
Такое решение решает две проблемы одновременно. Во-первых, лучи падают на панель под прямым углом, что критично для выработки тока. Во-вторых, снег и грязь просто не держатся на такой крутой поверхности. Они сползают вниз под собственным весом – чистая панель работает эффективнее.
Изменение угла наклона – это бесплатный способ повысить отдачу вашей системы. Просто наклоните панели сильнее к горизонту. Результат вы увидите на счетчике уже в первый солнечный день.
Что нового в мире солнечных панелей
На фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране европейцам удается более спокойно его переживать именно благодаря солнечным панелям. По подсчетам, жители Нидерландов платили бы на 30% больше за энергию, если бы не имели солнечных панелей на крышах своих домов.
Новое исследование, опубликованное Университетом Турку, раскрыло потенциал биологически-основанных материалов для защиты солнечных панелей от ультрафиолетового излучения. Ученые подтвердили, что сочетание растительных компонентов с натуральным красителем, полученным из шелухи красного лука, позволяет создать сверхтонкую прозрачную пленку, которая предотвращает негативное воздействие УФ-излучения на солнечные панели.
В США установка солнечных панелей часто осуществляется "партизанским" путем из-за отсутствия четких правовых норм. Только штат Юта имеет законодательство, которое официально разрешает установку компактных солнечных систем и освобождает владельцев от платы за подключение.