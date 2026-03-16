Луковая шелуха может защищать солнечные панели: ученые совершили удивительное открытие

Ученые предлагают революционную идею использования природных материалов

Инновации в энергетике часто приходят оттуда, где их меньше всего ожидают. Пока инженеры бьются над созданием сложных синтетических материалов, решение одной из главных проблем солнечных батарей нашлось на обычной кухне. Как оказалось, луковая шелуха может повлиять на эффективность солнечных панелей.

Мировая энергетическая промышленность прошла через значительную эволюцию за последние несколько десятилетий, пишет The Pulse. Сектор возобновляемой энергии стал основным направлением внимания для подавляющего большинства стран, стремящихся достичь поставленных целей по экологически чистой энергии и сокращению выбросов.

Как луковая шелуха может повлиять на индустрию солнечной энергетики

Природный мир вокруг нас сыграл важную роль в наших технологических достижениях в производстве чистой энергии. У бабочки вида Роза на крыльях есть крошечные отверстия, которые позволяют существу более эффективно впитывать солнечные лучи. Это привело инженеров к копированию "наноструктуры" бабочки и интеграции ее в новейшие конструкции солнечных панелей.

Даже сектор ветроэнергетики извлек выгоду из изучения животного мира: бугорки на плавниках горбатых китов позволяют им совершать очень крутые повороты в воде. Миллионы ветряных турбин теперь используют аналогичную конструкцию, чтобы извлечь максимум из воздушных потоков. Ветряные турбины стали намного эффективнее и используют меньшие по размеру гребни для уменьшения сопротивления при вращении.

Солнце – главная электростанция мира, но панелям еще есть куда расти

Теперь мы понимаем, что солнечная энергия является одной из самых распространенных форм энергии в мире. Всего за один 90-минутный цикл количество солнечной энергии, достигающей нашей планеты, достаточно, чтобы обеспечивать энергией весь мир в течение целого года. Солнечная энергия – неоспоримый король рынка возобновляемых источников. Сейчас на нее приходится более трех четвертей всех новых мощностей возобновляемой энергии, добавленных в мировую сеть.

И по мере совершенствования нашего технологического мастерства на горизонте может появиться новый ультратонкий материал для солнечных элементов. Реальность такова, что большая часть нашего прогресса в науке вызвана необходимостью генерировать гораздо больше энергии для питания мира. Традиционные солнечные панели часто подвержены проблемам, возникающим при крупномасштабном развертывании, таким как новый тренд под названием "солнечное загрязнение".

Недавний прорыв, совершенный в марте этого года, предложил то, что можно описать только как революционную идею относительно принципов работы солнечных панелей. Пресс-релиз Университета Турку предоставил некоторые необходимые подробности о новой разработке.

Био-щиты – лучшее решение будущего

Новое исследование, опубликованное Университетом Турку, утверждает, что материал на биологической основе может предложить нашим солнечным панелям защиту от ультрафиолетового света солнца. Ученые обнаружили, что, комбинируя материалы, содержащиеся в растениях, и натуральный краситель, извлеченный из шелухи красного лука, они могут создать сверхтонкую прозрачную пленку, которая поможет нашим солнечным панелям избегать вредного воздействия УФ-излучения в солнечной энергии.

Пленка, созданная группой исследователей, блокировала более 99,9% вредного УФ-излучения в солнечной энергии. На самом деле она справлялась со своей задачей настолько хорошо, что превзошла текущие отраслевые стандарты фильтров на нефтяной основе. Теперь мы понимаем опасности, связанные с нефтепереработкой, и без особого сожаления попрощались с традиционной промышленностью ископаемого топлива, сфокусировав внимание на вдохновении от природы.

Будущее применение этой новой ультратонкой натуральной защитной пленки для солнечных батарей может изменить мир, поскольку солнечные панели станут гораздо, гораздо эффективнее. Мы все устали от ежемесячных заоблачных счетов за электричество, и этот новый материал может быть интенсивно развит как отраслевой стандарт во всем секторе солнечной энергетики в ближайшем будущем.

Ранее УНИАН сообщал, что была обнаружена странная планета с глобальным океаном магмы.

