Солнечные панели против инфляции: как Европа переживает худший энергетический кризис с 2022 года

ЕС гораздо лучше подготовлен к ограничению поставок энергоносителей, чем 4 года назад.

Европейский рынок электроэнергии переживает свой первый серьезный геополитический стресс-тест со времен энергетического кризиса 2022 года. Пока что он выдерживает испытание.

Издание Bloomberg сообщает, что цены на электроэнергию в Германии и Франции оказались гораздо более устойчивыми к потрясениям, вызванным войной на Ближнем Востоке, чем цены на природный газ, и на прошлой неделе снизились, несмотря на скачок цен на нефть.

Высокие цены на энергоносители четыре года назад вызвали глубокий инфляционный шок, который длился годами, но на этот раз постоянные инвестиции в солнечные панели и ветрогенераторы помогают смягчить любые серьезные ценовые потрясения. В настоящее время рынок электроэнергии Европы значительно более диверсифицирован, чем рынок нефти, и поэтому может лучше выдержать ограничения поставок нефти или газа, отмечают аналитики.

Более высокие цены на нефть и газ усиливают инфляционное давление, и Евросоюз предупреждает, что инфляция может превысить 3% в этом году, если война на Ближнем Востоке затянется. Однако цены на электроэнергию остаются значительно ниже, чем четыре года назад, что может служить буфером, способным помочь ограничить необходимость дальнейшего повышения тарифов.

Возобновляемые источники энергии не только снижают средние цены на электроэнергию, но и смягчают скачки цен, отмечают в Rabobank. Без возобновляемых источников энергии и сезонного падения спроса европейские цены на электроэнергию уже были бы примерно на треть выше, говорится в отчете банка. Возобновляемые источники энергии обеспечивают стабильность, поскольку они не привязаны к импортному топливу.

Кроме того, атомный парк Франции – ключевой столп европейского энергетического рынка – находится на гораздо более прочной основе, чем во время последнего энергетического кризиса, добавляя больше мощностей в сеть.

С середины февраля часто фиксируются низкие или даже отрицательные цены на электроэнергию в часы пиковой солнечной активности в Германии. Из-за этой динамики газовые электростанции работают преимущественно в пиковые вечерние часы. Во Франции и Испании также наблюдаются отрицательные почасовые цены с начала конфликта.

Тем не менее, возобновляемые источники энергии и меньший сезонный спрос не полностью изолировали рынки. Вечерние цены – когда солнечная энергия уменьшается, а спрос остается относительно высоким – резко выросли примерно в три раза по сравнению с обычным уровнем в нескольких странах. В Нидерландах вечерние цены в начале этого месяца превысили 400 евро за мегаватт-час (20,2 гривни за киловатт-час – в Украине действует тариф 4,32 гривни). В Германии также наблюдаются аналогичные всплески.

Расходы на энергоносители уже были ключевым вопросом для политиков, поскольку цены на электроэнергию в регионе намного выше, чем в США и Китае. Лидеры ЕС должны встретиться 19 марта, чтобы обсудить рынок и пути защиты промышленности от роста цен.

Влияние войны в Иране на Европу – последние новости

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европа не будет импортировать "ни одной молекулы" газа или нефти из России, несмотря на войну на Ближнем Востоке. В ЕС будут делать ставку именно на рост доли возобновляемых источников энергии.

В то же время главный дипломат ЕС Кая Каллас скептически отозвалась о временном ослаблении санкций США против российской нефти. Вместо этого Евросоюз вместе с ООН рассматривают возможность создания в Ормузском проливе аналога украинского "зернового коридора" в Черном море.

Вас также могут заинтересовать новости: