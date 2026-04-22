Ученые заявляют, что у нашей Вселенной 7 измерений вместо четырех

Это открытие не только решает знаменитый информационный парадокс Стивена Хокинга, но и может пролить свет на природу темной материи и происхождение массы во вселенной.

Это может звучать как нечто из "Матрицы", но теперь ученые заявляют, что у нашей Вселенной семь измерений. В дополнение к четырем измерениям, которые мы обычно ощущаем – высоте, длине, глубине и времени – физики утверждают, что существуют три дополнительных "свернутых" слоя реальности.

Исследователи полагают, что это далеко не научная фантастика и может решить одну из самых трудноразрешимых проблем в истории физики. Согласно их словам, эта смелая теория наконец объясняет, что происходит с черными дырами, когда они умирают, пишет Daily Mail.

Информационный парадокс Стивена Хокинга

Раньше ученые считали, что черные дыры – это космические пустоты, из которых ничто не может вырваться. Но в 1970-х годах Стивен Хокинг понял, что черные дыры испускают излучение, медленно испаряясь с течением времени. Проблема в том, что это, по-видимому, нарушает одно из важнейших правил квантовой физики, создавая так называемый информационный парадокс.

Видео дня

Группа исследователей теперь заявляет, что нашла решение этой 50-летней головоломки, но оно работает только в том случае, если во вселенной действительно семь измерений.

Информационный парадокс вытекает из правила квантовой физики, гласящего, что информация не может быть уничтожена. Соавтор работы Ричард Пинчак, старший научный сотрудник Словацкой академии наук, заявил: "Представьте, что вы бросаете книгу в огонь. Книга уничтожена, но в принципе вы могли бы восстановить каждое слово из дыма, пепла и тепла – информация перемешана, а не потеряна".

Конфликт классической и квантовой физики

Однако, по мнению Хокинга, черные дыры в конечном итоге должны испариться в ничто, забрав с собой всю информацию, которую они когда-то содержали. Это кажется фундаментальным столкновением между "классическими" законами физики, управляющими крупными объектами, такими как черные дыры, и квантовыми законами, которые управляют миром на мельчайших масштабах.

Уникальное решение этого парадокса, предложенное доктором Пинчаком, основано на новом способе понимания самой структуры пространства-времени. Согласно теориям Эйнштейна, пространство-время похоже на четырехмерный лист, который может скручиваться, изгибаться и растягиваться в присутствии сильных гравитационных полей.

Но согласно некоторым современным теориям, пространство-время на самом деле имеет семь измерений, включая три, которые мы обычно не видим.

Скрытые слои реальности и торсионные поля

"Мы ощущаем три пространственных измерения и одно временное – всего четыре измерения", – объяснил доктор Пинчак. "Наша модель предполагает, что во вселенной на самом деле семь измерений: четыре известных нам плюс три крошечных дополнительных измерения, свернутых так плотно, что мы не можем воспринимать их напрямую".

Это означает, что пространство-время может не только складываться, но и скручиваться, создавая новый физический эффект, известный как торсион (кручение). Оказалось, что это так называемое "торсионное поле" является ключом к пониманию того, что происходит с черными дырами, когда они, казалось бы, исчезают.

Согласно теории исследователей, когда черная дыра испаряется до минимально возможных масштабов, ее семь измерений фактически запутываются в узел. Когда этот узел становится достаточно малым, складывание этих скрытых измерений создает внешнюю силу, которая не дает черной дыре полностью коллапсировать.

Вечный мемориал информации

Это оставляет после себя поразительно крошечный остаток, который примерно в 10 миллиардов раз меньше электрона. Однако этот скрученный узел скрытых измерений по-прежнему хранит в себе всю информацию, попавшую в черную дыру, подобно крошечному вечному мемориалу.

Это означает, что информация никогда не теряется, потому что черная дыра на самом деле никогда не исчезает, что разрешает очевидную проблему информационного парадокса. Самая захватывающая часть этой теории заключается в том, что она также может помочь решить несколько других острейших вопросов физики.

Исследователи заявляют, что трех скрытых измерений и торсионного поля достаточно, чтобы воспроизвести схему взаимодействий, стоящую за механизмом Хиггса, иначе называемым "частицей Бога", который наделяет другие частицы массой. Ученые предполагают, что эти остатки черных дыр могут даже составлять темную материю – невидимую субстанцию, на долю которой приходится 27 процентов массы вселенной.

Будущее экспериментальных доказательств

Если они правы, ученые должны иметь возможность обнаруживать частицы с дополнительными измерениями, известные как "частицы Калуцы-Клейна". Однако они примерно на 14 порядков тяжелее, чем самая массивная из известных элементарных частиц, и на семь порядков находятся за пределами досягаемости Большого адронного коллайдера.

Исследователи могут найти следы этих семимерных структур в космическом микроволновом излучении, оставшемся после Большого взрыва, или в древних колебаниях пространства-времени, называемых первичными гравитационными волнами.

Тем не менее технологии, необходимые для этих экспериментов, все еще остаются делом далекого будущего, оставляя это решение загадки черных дыр лишь еще одной заманчивой возможностью.

