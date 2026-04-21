Прощайте, 24 часа: ученые назвали дату, когда на Земле будет 25-часовой день

Все из-за замедления вращения нашей планеты.

Если вы когда-либо слышали, что Земля "скоро" перейдет на 25-часовые сутки, ключевое слово, которое стоит поставить под сомнение, – это "скоро". Ученые действительно ожидают, что вращение Земли продолжит замедляться, но эти изменения происходят настолько постепенно, что они невидимы в повседневной жизни.

Тем не менее, сама идея реальна, и она сводится к простому "перетягиванию каната" между Землей и Луной. Те же силы, которые перемещают океанские приливы, действуют как крошечный тормоз на вращающейся планете, добавляя время к суткам по крупице за раз, пишет Econews.

"Сутки" не так фиксированы, как кажется

Большинство из нас привыкли к тому, что в сутках 24 часа, потому что именно так мы строим школьные расписания, рабочие смены и настраиваем будильники. Но если измерять вращение Земли по далеким звездам, а не по Солнцу, получится чуть меньшее значение, называемое звездными сутками, что подробно объяснил проект NASA Space Place.

Эта разница не является ошибкой, это просто два способа измерения движения. Земля вращается, одновременно двигаясь вокруг Солнца, поэтому планете приходится провернуться еще немного, чтобы Солнце снова появилось в той же точке неба.

И вот что более важно: даже 24-часовые "солнечные сутки" не являются идеально постоянными. Они колеблются на ничтожные значения, а на очень длинных отрезках времени имеют тенденцию к удлинению.

Луна – главная причина замедления вращения Земли

Океаны Земли выпирают из-за гравитации Луны, создавая приливы и отливы по мере вращения планеты. Но приливные выступы не выравниваются идеально по Луне, так как океаны и морское дно создают трение, и это трение крадет у Земли немного энергии вращения.

Четкое официальное описание этого процесса представлено в пояснительных материалах NASA, посвященных затмениям и вращению Земли. В практическом смысле вращение Земли замедляется, а Луна медленно отдаляется, поскольку система обменивается энергией.

Если это звучит слишком абстрактно, представьте, что вы толкаете вращающееся офисное кресло, слегка задевая ногой пол. Кресло продолжает вращаться, но постепенно теряет скорость.

Как ученые определяют, что планета замедляется

Вы не можете почувствовать, как Земля теряет крошечную долю секунды за всю вашу жизнь. Как же исследователи узнают, что это происходит? Они сравнивают показатели сверхточных часов с астрономическими наблюдениями и обширными историческими записями, включая время древних затмений.

Современные методы измерения времени также отслеживают небольшие расхождения между временем на часах и вращением Земли. Именно поэтому такие организации, как Международная служба вращения Земли и систем отсчета, публикуют официальные бюллетени, касающиеся ориентации и времени Земли.

Что касается технической стороны вопроса, Национальный институт стандартов и технологий (NIST) пояснил, как использовались дополнительные секунды координации, чтобы мировое время соответствовало вращению Земли. Военно-морская обсерватория США публикует официальные объявления о високосных секундах, которые показывают, насколько внимательно хронометристы следят за вращением планеты.

Так когда же на Земле наступят 25-часовые сутки?

Именно здесь заголовки могут вводить в заблуждение. Не существует календарной даты, которую можно было бы обвести кружком. Самые известные оценки указывают на временную шкалу порядка 200 миллионов лет, при условии, что система Земля-Луна продолжит эволюционировать в том же ключе.

Одна из линий исследований, лежащих в основе этой дискуссии, принадлежит команде из Университета Торонто; она была выделена в официальном обзоре факультета искусств и наук Университета Торонто. Астрофизик Норман Мюррей – один из исследователей, связанных с этой работой, изучающей изменение продолжительности земного дня на протяжении глубокой древности.

Так что да, 25-часовые сутки значатся "в графике". Но это настолько далеко в будущем, что никак не повлияет на людей, цивилизацию или даже на форму наших календарей в любом практическом смысле.

Другие силы также могут влиять на длину дня

Приливы – это долгий и медленный ритм, но они не являются единственным фактором влияния. Вращение Земли может незначительно смещаться, когда по планете перемещаются массы, например, при таянии льда или перераспределении огромных объемов воды.

Связь между изменениями массы, вызванными климатом, и вращением Земли подчеркнул обзор NASA, посвященный изменениям вращения из-за льда и грунтовых вод. Эти эффекты все еще проявляются в крошечных масштабах, но они показывают, что продолжительность дня формируется более чем одним процессом.

Даже крупные инженерные проекты в теории могут иметь измеримое влияние, поэтому некоторые читатели связывают эту тему с материалами, подобными отчету ECOticias о проекте, влияющем на вращение Земли. Это напоминание о том, что при высокой точности измерений Земля не является абсолютно жестким волчком.

