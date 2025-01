Если хотите найти себе огромный клад, ищите ближайший вулкан, говорят ученые.

Каждый мечтает случайно найти месторождение золота и очень на этом разбогатеть. И на самом деле новые месторождения до сих пор находят. Но как именно образовались эти залежи благородного металла? Группа ученых предложила новую теорию, которая объясняет появление золотых жил в земле.

Научно-популярное издание Phys.org отмечает, что золотоносные месторождения, по крайней мере те, что связаны с вулканами, происходит из мантии Земли и были вынесены на поверхность во время выбросов магмы. Но то, как именно это золото извлекается на поверхность, до сих пор является предметом дискуссий.

Международная исследовательская группа использовала метод численного моделирования, чтобы выявить конкретные условия, при которых образуются скопления золота в магме. Результаты своего исследования команда опубликовала в научном журнале в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Соавтор исследования, профессор Департамента наук о Земле и окружающей среде Мичиганского университета Адам Саймон говорит, что важную роль в этом процессе играет золото-трисерный комплекс, существование которого активно обсуждается. Присутствие этого комплекса золота и трисирки под очень специфической комбинацией давления и температуры в мантии на глубине 50-80 км под действующими вулканами вызывает перенос золота из мантии в магму, которая впоследствии извергается на поверхность Земли.

"Эта термодинамическая модель, которую мы сейчас опубликовали, является первой, которая показывает наличие комплекса золото-трисерка, о существовании которого мы раньше не знали в этих условиях. Это предлагает наиболее правдоподобное объяснение очень высоких концентраций золота в некоторых минеральных системах", - сказал Саймон.

Ученые объясняют, что золото прекрасно себя чувствует в мантии Земли, но при определенных условиях, когда оно встречается с ионам трисирки, образуя комплекс золото-трисирка. Этот комплекс очень подвижен в магме и легко выбрасывается через вулканы.

"Сочетание результатов этого исследования с существующими исследованиями в конечном счете улучшает наше понимание того, как образуются месторождения золота, и это может оказать положительное влияние на разведку [новых месторождений]", - объясняет Саймон.

