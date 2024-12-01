Китайская экономика остро нуждается в этом металле не только для создания украшений, но и для производства электроники.

На фоне подорожания золота в мире в Китае открыли новое огромное месторождение этого металла, что может значительно повлиять на золотые запасы страны и даже на общемировой рынок желтого металла. Об этом пишет Interesting Engineering со ссылкой на заявление Геологическое бюро провинции Хунань.

Утверждается, что китайские геологи обнаружили более 40 золотых жил с общим содержанием ценного металла в 300 тонн, которые лежат на глубине около 2000 метров. Эти залежи нашли под ранее известным месторождением золота Вангу в округе Пинцзян.

Таким образом, общий запас золота на месте, простирающемся на глубину 3000 метров, оценивается в более 1000 тонн. Этот огромный запас оценивается примерно в 600 миллиардов юаней (примерно 83 миллиарда долларов).

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Геологический институт провинции Хунань классифицировал открытие как "большой" запас золота, при этом институт подчеркнул, что находка является "важной для повышения ресурсной безопасности страны".

В 2022 году валовое производство золота в Китае достигло 403 тонн. Золоторудное месторождение Вангу является одним из ключевых горнодобывающих центров Китая, что способствует позиции страны как ведущего мирового производителя золота, на долю которого приходилось около 10% мирового производства в 2023 году.

Однако, несмотря на значительное производство золота, его потребление самим же Китаем превышает его мощности добычи, что приводит к значительному импорту из таких стран, как Австралия и Южная Африка.

Согласно данным Всемирного совета по золоту, к концу 2023 года за всю историю было добыто 234 332 тонны золота. Большая часть этой добычи золота пришлась на последние 70 лет.

Помимо денежной стоимости и эстетической привлекательности, золото играет жизненно важную роль в многочисленных технологических достижениях. Его уникальные свойства, такие как отличная электропроводность и устойчивость к коррозии, делают его незаменимым в электронике, аэрокосмической промышленности и даже в медицине.

Поскольку технология продолжает развиваться, значение золота в содействии инновациям, вероятно, будет оставаться первостепенным.

Другие интересные новости из-за рубежа

Как писал УНИАН, в Китае бурят одну из самых глубоких скважин, которая по прогнозам погрузится в земную кору на 11 100 метров. Проект призван изучить свойства земной породы на большой глубине, чтобы улучшить технологии добычи полезных ископаемых.

Также мы рассказывали, что стая хомяков на четыре дня приковала к земле огромный Airbus в Португалии. 132 грызуна сбежали из контейнера в грузовом отделении и начали путешествовать внутри самолета.

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