Исследование было проведено на основе щук, которые обитают в Аляске.

Северная щука Аляски теперь может пересекать соленую воду, чтобы завоевать новые территории в южно-центральной части Аляски. Ранее ученые считали, что морские барьеры, такие как залив Кука, не позволяют им распространяться в других местах, однако новые исследования показывают, что эта рыба использует эстуарии (однорукавное, воронкообразное устье реки, расширяющееся в направлении моря или океана - УНИАН) для перемещения между водоразделами, пишет earth.com.

Такое открытие является важным, ведь теперь северная щука может вернуться в озера и реки, откуда она ранее исчезла. В частности исследователи из Университета в Фербенксе и Департамента рыболовства и дичи Аляски пришли к такому выводу, проанализировав отолиты - крошечные ушные камни щуки.

"Содержание стронция меняется в зависимости от геологии и местонахождения. Если щука перемещается между водоразделами, ее можно обнаружить, проанализировав содержание стронция в отолитах", - объяснил профессор рыбного хозяйства УАФ и ведущий автор исследования Мэтью Вуллер.

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В издании напомнили, что северная щука естественно обитает во внутренних и западных районах Аляски, где она жила тысячи лет, однако уже в 1950-х годах люди незаконно вывезли ее в бассейн реки Суситна, что на юге центральной Аляски.

"С тех пор эти высокоэффективные хищники быстро распространились, поселившись в более 150 озерах и реках. Их присутствие существенно повлияло на местные популяции рыбы, особенно лосося, на которого они охотятся и которым питаются", - отметили в материале.

Многие ученые считали, что залив Кука является большим участком соленой воды, которая не позволяет рыбе перемещаться между речными системами, однако последнее исследование показало, что рыба может путешествовать через эстуарии, где смешиваются пресная и соленая вода. Поэтому такое исследование ставит под сомнение предыдущие предположения и делает контроль над распространением этих рыб еще сложнее.

"Недавно выявленное понимание того, что рыба движется через лиманы, является еще одной причиной того, что северная щука является примером того, что делает ее грозным инвазивным видом", - отметил доцент кафедры рыбного хозяйства университета Аляски Питер Вестли.

Другие интересные факты о животных

Ранее сообщалось, что австралийский исследователь открыл новый вид пауков. Воронкообразный паук из Ньюкасла был официально назван в честь этого исследователя, а именно Atrax christenseni.

Также ученые выяснили, что муравьи способны запоминать своих врагов и долго сохраняют образы. Соответствующее исследование было проведено на черных садовых муравьях, которые распространены в странах Европы.

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