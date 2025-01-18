Теория о том, что Луна появилась из-за столкновения Земли с протопланетой Тея, может быть неправильной.

Уже более четырех миллиардов лет Луна является небесным спутником Земли, однако ее формирование было катастрофическим, пишет Interesting Engineering.

В течение долгого времени считалось, что Луна появилась в результате катастрофического столкновения Земли с протопланетой размером с Марс, по имени Тея, однако новые исследования ставят под сомнение эту теорию.

В частности ученые из Геттингенского университета и Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы проанализировали изотопы кислорода в лунных породах, во время чего обнаружили еще одну версию к пониманию того, как именно была сформирована Луна и откуда на Земле появилась вода.

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Исследователи предполагают, что Луна, скорее всего, образовалась из материала мантии Земли, где Тея принимала минимальное участие.

"Для исследования был проведен изотопный анализ кислорода в 14 лунных образцах, а также 191 измерение земных минералов. Изотопы - это разновидности одного и того же элемента с разным атомным весом. Исследователи применили усовершенствованную технику "лазерного фторирования". Этот метод предполагает использование лазера для извлечения кислорода из образцов горных пород. Измерения показали чрезвычайно высокое сходство в содержании изотопа кислорода-17 (17O) между образцами с Земли и Луны", - отметили в издании.

Поэтому такое открытие озадачивало ученых на протяжении многих лет, в результате чего его назвали "изотопным кризисом". Речь идет о том, что Земля и Луна имеют подобный изотопный состав. Такое сходство является неожиданным, ведь ключевая теория формирования Луны предполагает, что она должна иметь существенно отличный изотопный состав из-за участия протопланеты Теи.

"Одно из объяснений заключается в том, что Тея потеряла свою каменистую мантию в результате предыдущих столкновений, а затем врезалась в раннюю Землю, как металлическое пушечное ядро. Если бы это было так, Тея была бы частью ядра Земли сегодня, а Луна образовалась бы из выброшенного материала из мантии Земли. Это объясняет сходство состава Земли и Луны", - объяснил профессор Андреас Пак, управляющий директор Центра геонаук Геттингенского университета.

Кроме того, исследование раскрыло и то, как вода могла появиться на территории Земли. В частности гипотеза Позднего Винира предполагает, что вода на Земле появилась после формирования Луны. Однако данные ученых свидетельствуют о том, что именно метеориты под названием "энстатитовые хондриты" могли доставить на Землю большую часть воды.

Поэтому такие данные подтверждают, что вода могла попасть на Землю на ранних этапах ее формирования, а не только вследствие поздних столкновений.

"Однако, поскольку новые данные показывают, что это не так, многие типы метеоритов могут быть исключены как причина "позднего шпона". Наши данные особенно хорошо объясняются классом метеоритов под названием "энстатитовые хондриты": они изотопно похожи на Землю и содержат достаточно воды, чтобы быть единственно ответственными за воду на Земле", - подчеркнула первый автор исследования Мейке Фишер.

Другие исследования о космосе

Ранее стало известно, что произойдет с телом астронавта, если он умрет в космосе или на Луне. В частности в NASA даже проводят "симуляции смерти" с астронавтами, где такие сценарии рассматриваются.

Также сообщалось, что космический аппарат NASA уцелел после ближайшего в истории сближения с Солнцем. Отмечается, что космический аппарат прошел 6,1 млн км от поверхности Солнца 24 декабря, влетев во внешнюю атмосферу Солнца, которая называется короной.

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