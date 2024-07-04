Такое открытие заполняет пробел в науке.

Исследователи из Королевского ветеринарного колледжа в Норт-Мимсе, Хартфордшир тщательно изучили видеозаписи поведения бегемотов и выяснили, что когда они достигают максимальной скорости, то действительно могут взлететь в воздух, пишет The Guardian.

Такое открытие заполняет пробел в научных знаниях и ставит бегемотов между слонами и носорогами с точки зрения спортивной доблести, которую показывают одни из самых тяжелых наземных животных, когда им необходимо двигаться дальше.

"Раньше мне было трудно работать с бегемотами, потому что они очень труднодоступны. Они невероятно опасны, наиболее активны ночью, и проводят много времени в воде", - подчеркнул профессор эволюционной биомеханики, возглавлявший исследование Джон Хатчинсон.

Хатчинсон отправил для этой задачи студентку на курорт Flamingo Land в Северном Йоркшире, где живущие там бегемоты имеют пространство для бега. Ей удалось зафиксировать на видео, как животные передвигаются между конюшней и водопоем.

После чего исследователи просмотрели его и увидели, что по сравнению с другими крупными млекопитающими, бегемоты, как правило, придерживаются движения рысью, поэтому с какой скоростью они бы ни двигались, животные могут взлететь в воздух в спешке.

Если сравнивать с другими крупными наземными животными, то они передвигаются по-другому. Слоны имеют стандартную походку даже на большой скорости и никогда полностью не отрываются от земли. В то же время носороги могут ходить, бежать рысью и даже переходить на галоп. На видео с бегемотами можно увидеть, что животные, которые достигают более 2 тысяч килограммов, обычно ходят рысью - движением, которое предполагает синхронность диагонально противоположных ног.

"Это важно для нашего понимания того, что значит быть большим животным и передвигаться по суше", - объяснил Хатчинсон.

По его словам, это исследование было "настолько простым, насколько это возможно в биомеханических исследованиях", в то же время оно имело свои трудности, так как нужно было просматривать кадр за кадром.

"Это головокружительно. Это одна из вещей в моей работе, которую я ненавижу больше всего. Это действительно скучно. Мучительно", - добавил исследователь.

Другие исследования о животных

Ранее стало известно, на каком континенте живет больше всего видов животных. Большинство ученых считают, что больше всего видов животных обитает именно в Южной Америке.

Также сообщалось, что слоны зовут друг друга по имени, так же, как люди. Отмечается, что исследователям из Университета штата Колорадо удалось записать 470 уникальных звуков слонов в Кении.

"Дельфины и попугаи зовут друг друга по имени, имитируя звонок адресата. И наоборот, наши данные свидетельствуют о том, что слоны не полагаются на имитацию звонков получателя, чтобы обращаться друг к другу, что больше похоже на то, как работают человеческие имена", - объяснил ведущий автор исследования д-р Майкл Пардо.

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